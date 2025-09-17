Calciomercato Roma, addio Milan e firma bianconera a gennaio

Ecco le ultime in merito ad una delle telenovele di calciomercato più chiacchierate dell’estate, pronta a ripresentarsi a gennaio

Lo scoppiettante inizio del campionato 2025/26 ha confermato le sensazioni di precarietà e imprevedibilità che hanno caratterizzato la sessione estiva, durante cui numerosi tifosi e appassionati si domandavano quali sarebbero stati i rinnovati equilibri della massima lega italiana.

Il valzer di allenatori ha acuito la necessità da parte delle varie big di rinnovarsi e, ora, ad esclusione della corazzata partenopea di Antonio Conte, non sembrerebbero esserci certezze nella parte sinistra della classifica.

Le stesse Milan e Roma, in parte sorrette nei pronostici dalla reputazione dei propri allenatori, hanno già compiuto dei passi falsi in grado di gettare in confusione tutti coloro i quali avevano covato delle illusorie certezze sul rendimento in campionato. Basti pensare a quanto sta avvenendo in entrambi i casi sul fronte offensivo, dove si faticano a trovare certezze dai propri centravanti.

In questo momento ne Ferguson e Dovbyk per Gasperini, ne tantomeno Gimenez per Allegri rappresentano delle garanzie davanti, dato che si tratta in tutti e tre i casi di bomber da poco approdati in Italia, la cui fase di ambientamento sembra essere ancora in pieno svolgimento. Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito alle novità che potrebbe riservare il mercato invernale.

Dovbyk ad un passo dall’addio: niente Milan, c’è la Premier

Da una parte gli errori madornali di Santiago Gimenez sotto porta, dall’altra il periodo di legittimo ambientamento di Evan Ferguson e le persistenti difficoltà di Dovbyk nel conquistare un’armonia con il resto del gruppo (emblematiche in tal senso le dichiarazioni dello stesso Gasperini, che afferma di non aver neanche valutato l’ingresso del bomber ucraino nel match con il Torino di mister Baroni, nonostante Dovbyk fosse a completa disposizione sul piano fisico).

Se Gasperini ha tentato di sopperire schierando Paulo Dybala in posizione di falso nueve (missione fallita, dato che l’argentino ha dato forfait a fine primo tempo causa problemi fisici), Allegri non aveva altra scelta se non quella di schierare il ‘Bebote’, dato che Leao è ancora out e Nkunku non aveva più di una ventina di minuti sulle gambe.

Intanto, mentre numerosi sostenitori rossoneri si trovano a sognare un tridente formato da Leao, Pulisic e Nkunku (entrato per una manciata di minuti, e risultato subito scomodo per la difesa del Bologna, l’attaccante francese potrebbe donare dinamismo e esplosività all’attacco di Max Allegri), i vertici giallorossi stanno ragionando concretamente sulla possibilità di far partire Artem Dovbyk a gennaio.

Di recente si era parlato di un interesse proveniente proprio dal Milan di Allegri, ma, secondo quanto riportato da Chiamarsibomber.com, pare che le sirene inglesi e spagnole stiano divenendo piuttosto rumorose. In particolare il Villareal e i bianconeri del Newcastle avrebbero inserito Dovbyk in cima alla lista dei desideri, sempre considerando che i giallorossi avrebbero fissato il prezzo dell’ucraino intorno ai 25 milioni di euro.