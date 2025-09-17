Dalla Roma alla Juve: rossoneri rifiutati e affare a gennaio

Sia Roma che Juventus non hanno centrato un obiettivo di mercato importante in estate, che poteva fare molto bene in Serie A. C’è stato un rifiuto ai rossoneri che riapre le porte a gennaio

Massara e Comolli rimangono vigili su un nome giovane e di prospettiva, che piace a mezza Premier League e che poteva finire in Francia. La valutazione è molto alta ma si può arrivare ad una soluzione anche in prestito nella finestra invernale.

Ci sono state diverse trattative che potevano realizzarsi proprio in chiusura di mercato ad agosto. La Roma e la Juventus cercavano un centrocampista per allungare la propria rosa e hanno provato ad accaparrarsi un giovane della Premier League. Le due squadre sono piombate su Sancho in momenti diversi, non riuscendo a convincere il ragazzo, che alla fine è rimasto in Inghilterra.

Dal Manchester United, però, l’obiettivo era anche un altro, ovvero Kobbie Mainoo, mediano classe 2005, nazionale inglese e prospetto di assoluto valore. I Red Evils volevano darlo via in estate per i rapporti non ottimali con Amorim. Un prestito poteva essere la soluzione migliore per tutti, ma alla fine non si è arrivati alla fumata bianca.

Mainoo rifiuta il Nizza: Roma e Juve restano alla finestra per gennaio

In Francia, il Nizza è sotto il controllo della stessa proprietà del Manchester United (Ineos), così come avviene per il Girona e il Manchester City. Secondo le informazioni della radio Ici Azur, il Nizza avrebbe contattato il Manchester United per assicurarsi i servizi di Kobbie Mainoo e Rasmus Hojlund in prestito prima della fine di agosto, sfruttando proprio la multiproprietà. Un tentativo rapidamente fallito perché i Red Devils e lo stesso calciatore non hanno aperto al trasferimento.

Data di nascita di Kobbie Mainoo : 19-4-2025

: 19-4-2025 Squadre di club interessate a lui: Chelsea, Nizza, Juventus e Roma

Numeri con il Manchester United: 75 presenze, 7 gol e 3 assist

Scadenza del contratto: 30 giugno 2027

Nessuno sconto al Nizza e trattativa che non è mai decollata. Juventus e Roma rimangono alla finestra perché in vista di gennaio si possono fare altri discorsi. Le richieste altissime per il cartellino del ragazzo possono essere ridimensionate o traslate verso un prestito, perché con il Mondiale alle porte c’è bisogno di giocare e Mainoo sarebbe invogliato a sposare un nuovo progetto.