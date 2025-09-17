Dalla Roma all’Inter, il caso è chiuso: firma UFFICIALE fino al 2029

Dalla Roma all’Inter, caso chiuso e firma UFFICIALE fino al 2029: è già arrivato l’annuncio che pone fine definitivamente la trattativa.

Come spesso evidenziato, sono state tante le questioni in grado di infiammare e tenere elevata l’attenzione in casa Roma nel corso della campagna acquisti estiva, intrecciandosi altresì con una pluralità di aspetti coinvolgenti anche le altre big. Gli esempi rispondono a tutta una serie di nomi e dinamiche che hanno visto i giallorossi interfacciarsi con diversi club italiani ed esteri durante la ricerca da parte di Massara e colleghi di elementi da mettere nelle mani di Gasperini.

Più nello specifico, uno dei tormentoni della scorsa estate, quello rispondente al nome di Jadon Sancho, ha avuto un impatto mediatico in grado di coinvolgere anche la Juventus, alla luce del preliminare interesse bianconero nei confronti dell’esterno inglese, alla fine rimasto in Inghilterra e ripartito dall’Aston Villa. Le dinamiche, come noto, hanno interessato però anche tante altre questioni, con quel nome di Lookman che, toccando anche il Napoli di Conte, si è indirettamente legato agli scenari giallorossi per la questione Koné.

Firma UFFICIALE fino al 2029, telenovela finita per Ordonez: niente Inter e Roma

Come si ricorderà, il centrocampista francese è schizzato in pole agli aneliti di Marotta e colleghi proprio dopo la mancata possibilità di arrivare all’ingaggio dell’attaccante dell’Atalanta. A coinvolgere le dinamiche tra la Roma ed altre big, però, sono stati anche tanti altri nomi. Tra questi, ovviamente, quello di Artem Dovbyk, centravanti ucraino reduce da una prima stagione numericamente interessante ma non proprio convincente sul piano delle prestazioni.

La situazione dell’ex Girona resta delicata e in piena evoluzione, con gli interessi della scorsa estate che avevano toccato soprattutto gli scenari milanisti. Un’altra pista che aveva, invece, catturato le comuni attenzioni di giallorossi e Inter era quella legata al nome di Ordonez. Il difensore del Club Bruges aveva attirato attenzioni a diverse latitudini europee, spingendo Marotta a offrire fino a 22 milioni di euro, declinati però dalla società belga.

Tra quest’ultima e lo stesso giocatore ne era nata una frattura a fine agosto, alla luce della sua volontà di dissertare gli allenamenti per spingere il club a venderlo. Alla fine, a distanza di poco meno di un mese, si è arrivato ad un lieto fine inaspettato per il Club Bruges, che ha annunciato il suo rinnovo ufficiale fino al 2029.