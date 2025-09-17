Esonero Chivu e ritorno in Serie A: l’Inter l’ha già bloccato

L’Inter giocherà questa sera contro l’Ajax, ma prima bisogna registrare delle novità sul futuro di Chivu.

Tra le squadre che hanno deluso di più in questo primissimo scorcio di stagione bisogna sicuramente inserire l’Inter di Cristian Chivu, I nerazzurri, dopo il netto 5-0 sul Torino nel primo turno di campionato, hanno infatti prima perso in casa con l’Udinese e poi all’Allianz Stadium contro la Juve.

Proprio il ko contro la squadra di Igor Tudor, ovviamente, ha portato con sé tantissime polemiche. Anche perché l’Inter era riuscita anche a portarsi sul 2-3, ma poi ha perso il match negli ultimi quindici minuti. Con questa sconfitta, dunque, la posizione dello stesso Cristian Chivu è diventata ancora più fragile.

In questi ultimi giorni, infatti, si sono susseguite diverse indiscrezioni su chi possa essere il suo sostituto. Per la sua permanenza alla guida dell’Inter, di fatto, è fondamentale vincere questa sera la sfida di Champions League contro l’Ajax. Nel frattempo, però, bisogna segnalare un altro aggiornamento su un profilo che potrebbe sostituire Chivu.

Inter, ecco un altro profilo che può sostituire Chivu: le ultime

Un’indiscrezione di Ekrem Konur, come riportato da ‘bolognasportnews’, infatti, Raffaele Palladino potrebbe essere tra le opzioni di Beppe Marotta per sostituire l’ex allenatore del Parma. Se quest’ultimo dovesse steccare anche le prossime partite, dunque, l’allenatore napoletano è tra le opzioni dei dirigenti nerazzurri.

Sull’Inter, dunque, continuano a circolare diverse indiscrezioni. Si era parlato anche di un possibile ritorno dello stesso José Mourinho che, però, ora è sempre più vicino al Benfica. Ma andiamo a vedere la lista dei possibili sostituti di Cristian Chivu:

Palladino

Mourinho

Thiago Motta

Mancini

Tuttavia, al netto del futuro di Chivu, la ‘Beneamata’ è chiamata a fornire un importante segnale di reazione dopo i ko subiti contro l’Udinese contro la Juventus. La sfida di questa sera di Champions League contro l’Ajax e quelle di campionato contro Sassuolo e Cagliari, quindi, saranno le occasioni per aggiustare un inizio di stagione davvero complicato.