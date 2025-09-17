Esonero nella notte, UFFICIALE: il ritorno di Mourinho

Torna Mourinho, subito: fatale la prima sconfitta in Champions League. E il tecnico portoghese si prende una rivincita

La sconfitta interna contro il Qarabag, nella prima gara di Champions League, subita in rimonta dopo essere stato in vantaggio per due a zero, è costata la panchina del Benfica a Bruno Lage.

Nella conferenza stampa post, il presidente dei lusitani, Rui Costa, ha annunciato l’esonero del tecnico. Paga a carissimo prezzo non solo la legnata di ieri sera che ha evidentemente compromesso il cammino nella massima competizione europea, ma anche un avvio di stagione non certo positivo. E adesso che cosa succede? Succede che secondo le informazioni che arrivano dalla CNN portoghese, un accordo con il nuovo tecnico sarebbe già stato trovato. Parliamo di Mourinho.

Mourinho al Benfica, accordo raggiunto

“Il Benfica ha raggiunto un accordo con José Mourinho per assumere la guida della prima squadra. I dettagli del contratto sono ora in fase di elaborazione”. Questo si legge sul sito citato prima. Insomma, lo Special One è pronto a tornare in campo dopo l’esonero del Fenerbahce di qualche settimana fa.

E guarda il caso si prenderà proprio la panchina di quella squadra che ha eliminato i turchi dalla Champions League e che appunto aveva fatto chiudere l’esperienza dell’ex allenatore della Roma. Sì, Mou era stato esonerato dopo l’ultimo playoff di Champions League immediatamente dopo la sconfitta in Portogallo che aveva permesso al Benfica di essere appunto nella League Phase della massima competizione europea.

Una notizia quindi che dovrebbe essere confermata nelle prossime ore, perché nel fine settimana si torna in campo. Mourinho nel weekend passato si era fatto vedere a Oporto, per seguire quella che è stata la squadra che lo ha lanciato al grande pubblico. E adesso, dopo molti anni, si potrebbe sedere sulla panchina delle rivali. Insomma, mancherebbe solo l’annuncio ufficiale.