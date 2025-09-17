Koopmeiners all’Inter con lo scambio: la Juve ha scelto il rinforzo

Koopmeiners non convince in casa Juve e ora potrebbe finire all’Inter nell’ambito di uno scambio: Tudor potrebbe avere un giocatore gradito da tempo

Il centrocampista olandese non è stato mai tra i migliori in questo primo scorcio di stagione, nonostante il tecnico croato abbia spesso fatto affidamento a lui in campo. Ancora non riesce ad esprimersi ai suoi standard di Bergamo e il suo tempo a Torino potrebbe essere quasi scaduto.

La Juventus ha realizzato la bellezza di 8 gol nel giro di quattro giorni, tra campionato e Champions League, contro avversari di livello come Inter e Borussia Dortmund. Il problema sono stati i 7 incassati, come sottolineato da Igor Tudor, che no ha visto la compattezza che sembrava aver trovato nelle prime due giornate di Serie A con Parma e Genoa. Qualcosa va registrato dietro ma di certo avere questo potenziale offensivo non è da poco, soprattutto in Italia. Vlahovic non solo è rimasto al di là delle previsioni, ma sta giocando anche ad alto livello, come visto allo Stadium contro i tedeschi (magnifica doppietta).

Per un Vlahovic formato deluxe, c’è un Koopmeiners che ancora arranca in mezzo al campo. Contro i nerazzurri era partito più avanti, sulla linea della trequarti con Yildiz, mentre contro il Dortmund ha fatto ritorno alla mediana, al fianco di Thuram. In qualsiasi posizione del campo venga impiegato, però, non ha ancora mostrato il livello dell’Atalanta.

Si ipotizza uno scambio tra Inter e Juventus: Koopmeiners al posto di Frattesi

Koopmeiners ora non è più incedibile e potrebbe anche partire nella finestra di gennaio. Il ragazzo è da tempo nel taccuino di Beppe Marotta e dell’Inter, che lo seguivano anche quando giocava a Bergamo. Dal canto suo la Juve ha in mente di fare un tentativo per Frattesi. Un nuovo assalto dopo quelli di qualche tempo fa. Il centrocampista della Nazionale non sta trovando molto spazio con Chivu, come accaduto con Simone Inzaghi.

Per il 3-4-2-1 di Tudor lui potrebbe essere perfetto, andando ad occupare la meglio il ruolo sulla trequarti, con caratteristiche di inserimento senza palla molto utili. Vedremo se alla fine si riuscirà a trovare un’intesa a gennaio, dando una valutazione di 40 milioni di euro circa ad entrambi i cartellini. Tra l’altro ciò permetterebbe di non realizzare minusvalenze nemmeno in casa juventina. Per ora è solo un’idea embrionale ma tutta da sviluppare nelle prossime settimane.