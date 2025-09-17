Mollato dalla Juve, colpo di scena: la Roma chiude il cerchio

L’intreccio regala interessanti spazi di manovra per i giallorossi: assist di Comolli, il cerchio si chiude così

Metabolizzata la sconfitta interna rimediata contro il Torino, per la Roma è già tempo di voltare pagina. L’appuntamento che attende gli uomini di Gasperini è del resto da cerchiare in rosso: la stracittadina con la Lazio fornirà una cartina tornasole importante sulla crescita di una squadra che avrà comunque bisogno di tempo.

A tenere banco, però, non sono soltanto le vicende di campo o comunque afferenti al rettangolo verde. Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, gli addetti ai lavori si stanno già guardando intorno per non farsi trovare impreparati.

Alla luce delle richieste fatte da Gasperini – non esaudite in toto – si prospetta una campagna invernale piuttosto movimentata per i giallorossi. In un mosaico ancora tutto da costruire, però, Massara sta tenendo vive anche quelle piste che potrebbero tornare di stretta attualità nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, assist dalla Juventus: ecco cosa sta succedendo

Un profilo che ad esempio è stato accostato in tempi e in modi diversi ai capitolini è quello di Weston McKennie. Il texano – a proposito del quale si vociferava di un possibile scambio con Pellegrini – non ha ancora rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ in scadenza nel 2026.

Dopo il nuovo restyling dirigenziale – di fatto – la trattativa per il rinnovo, delineata nei suoi aspetti essenziali da Giuntoli, non ha mai imboccato il rettilineo finale. La Juventus si è infatti presa del tempo allo scopo di recepire i segnali lanciati dal ragazzo che comunque si sta dimostrando una pedina dalla grande affidabilità per lo scacchiere tecnico-tattico di Tudor.

Centrocampista atipico, l’ex Schalke è ormai utilizzato in pianta stabile su entrambe le corsie esterne. Poliedricità che – almeno in linea teorica – potrebbe rivelarsi piuttosto utile per gli schemi di Gasperini. Ecco perché – in caso di mancato rinnovo con la Juve – non è escluso che il texano venga nuovamente proposto proprio alla Roma. Ricordiamo che nei giorni scorsi il classe ’98 è stato accostato, senza troppa convinzione, anche a diversi club di Bundesliga.