Gasperini non lo vede: nuova esclusione e addio a gennaio

Calciomercato Roma, Gasperini non lo vede e “non rientra nei piani”. Decisione ormai preso e si avvicina l’addio a gennaio

Meno tre al derby. Domenica a pranzo c’è Lazio-Roma e vale tantissimo. Perché di fronte ci sono due squadre che hanno bisogno di rialzarsi dopo due sconfitte e sappiamo benissimo, inoltre, come una partita del genere possa cambiare totalmente le sorti della stagione.

Gasperini non potrà contare su Dybala: l’argentino ne avrà almeno per un paio di settimane e quindi non ci sarà. E lì davanti il tecnico – anche Bailey è out – è alla ricerca di soluzioni. Due nomi sono sicuri: Soulé e Ferguson sono certi di una maglia da titolare. El Shaarawy invece sembra favorito su Baldanzi, Pellegrini, ed El Ayonaoui, impiegato da Gasp più avanti contro il Torino. Tanti nomi, non certo il massimo per l’allenatore (che dal mercato sulla prima linea si aspettava qualcosa in più), tra i quali non c’è Dovbyk.

Calciomercato Roma, esiste un caso Dovbyk

L’ex Atalanta lo ha detto dopo il Torino che non aveva intenzione di farlo entrare. E oggi il Corriere dello Sport sottolinea come l’ucraino “non rientra nei piani dell’allenatore“. E qui, leggendo tra le righe, si potrebbe anche pensare ad una situazione di mercato che potrebbe prendere forma nel prossimo mese di gennaio, un addio anticipato dell’attaccante che, viene messo nero su bianco, “evidentemente è ancora distratto e disorientato, non soltanto tatticamente”.

Quindi non c’è nessuna possibilità di vederlo in campo. E se contro il Torino, nonostante il gol preso, Gasp ha deciso di non utilizzarlo, allora è evidente che nemmeno contro la Lazio Dovbyk abbia possibilità di entrare. Certo, da qui a domenica potrebbe cambiare tutto, mancano ancora tre giorni e tre allenamenti, e anche la conferenza stampa che sicuramente sarà in programma sabato che cercherà di fare chiarezza sulla questione.

Ma un addio, arrivati a questo punto, ci pare assai probabile molto prima della fine della stagione, magari in un prestito a gennaio e chissà, da qui al 2026 si potrebbe pure riaprire la pista per uno scambio con Gimenez del Milan, soprattutto se il messicano dovesse giocare poco con Allegri. Vedremo.