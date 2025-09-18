Nuova normativa e ribaltone UEFA: gode pure la Roma

La nuova normativa fa godere anche la Roma, è già andato in atto il primo incontro dal sapore decisivo: ribaltone UEFA e FIGC.

I temi e le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Roma nel corso dell’ultimo periodo sono stati numerosi e hanno abbracciato una pluralità di scenari e aspetti. Certamente, un filo rosso è stato rappresentato dal calciomercato e dalla necessità di Massara e colleghi di operare per assecondare nel migliore dei modi le richieste e le esigenze di Gian Piero Gasperini.

Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto di quelle esigenze più volte dichiarate dallo stesso Ranieri durante la scorsa stagione e mai tenute nascoste dall’ormai consigliere dei Friedkin e dal nuovo allenatore giallorosso. Il progetto resta quello di una crescita sostenibile e diacronica, volta ad aumentare sempre più la visibilità e l’eco del brand e della squadra Roma col passare del tempo, ma facendo altresì i conti con le delicate questioni finanziarie di cui da tempo noto nella Capitale.

Dopo di che, non va trascurato nemmeno un altro aspetto fondamentale all’interno delle valutazioni e delle ponderazioni societarie nel corso di questi anni. Ci riferiamo alla questione stadio, esaminata e discussa nel corso della gestione Pallotta, terminata con il tramonto ufficiale e definitivo di un progetto rimasto irrealizzato durante la prima parentesi americana.

Stadio della Roma, incontro importante con UEFA e FIGC: Euro 2032 può ridurre l’attesa

Con l’arrivo dei Friedkin, però, il progetto di consegnare alla città di Roma uno stadio di proprietà giallorossa non è tramontato e ha sin da subito rappresentato uno dei fiori all’occhiello del progetto di crescita e dei piani imprenditoriali dei Friedkin. I passi compiuti in questi anni sono stati tutt’altro che trascurabili, con una prima data che pareva poter essere quella di regalare lo stadio ai tifosi in occasione del centenario della nascita del club.

Pur non potendo fare previsioni definitive e ufficiali sul progetto, al netto di burocrazie e ostacoli ritardanti ma prontamente affrontati dal Comune e dallo stesso club, lo stadio della Roma sta pian piano abbandonando quella dimensione onirica ed eterea che lo aveva contraddistinto in passato. Il progetto, ormai, è stato ufficialmente presentato e agli eventi del recente passato, ora, vanno aggiunte le novità della giornata odierna, tutt’altro che trascurabili.

Lo riporta Il Romanista che, evidenziando la continuità tra quanto avvenuto oggi e le parole dell’Assessore allo Spory Alessandro Onorato nella giornata di ieri, parla di novità importanti per la struttura nascente a Pietralata, in ottica Euro 2032. Nel meeting di quest’oggi al Campidoglio, infatti, il sindaco Gualtieri ha incontrato la delegazione della Roma insieme a FIGC ed UEFA, con le quali è stata affrontata la questione relativa alla possibilità di ospitare gli europei con due stadi.

I segnali sono stati incoraggianti e, in caso di realizzazione di tale scenario, la Roma e il Comune potrebbero vedere di gran lunga snelliti alcuni step burocratici, motivo principale delle reiterate attese fin qui incontrate dal club durante i numerosi passi compiuti per la delineazione di un progetto ormai sempre più avviato.