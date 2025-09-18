Vlahovic al posto dello scarto di Conte: fatto fuori dopo due mesi

Vlahovic-Juve, alla fine della stagione sarà addio. E il serbo è entrato nel mirino del club che si è preso lo “scarto” di Conte. La situazione

Un mese fatto alla grande non cambia nulla. Almeno per il momento, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non ci sono possibilità che Dusan Vlahovic possa rimanere a Torino il prossimo anno.

Darà tutto per la Juve e Tudor quando vorrà lo manderà in campo – a Verona ad esempio dovrebbe partire dal primo minuto – ma poi sarà addio. Magari con qualche rimpianto se in questa stagione il serbo dovesse continuare a segnare in questo modo. Ma lo spazio per i ripensamenti non c’è, nonostante, TuttoSport, dica che un’apertura ci sia stata. La verità sta sempre in mezzo e sempre secondo la rosea sono tre le possibili destinazioni per la prossima stagione.

Vlahovic-Juve, l’addio è confermato

Prima di prendere Hojlund un mezzo sondaggio lo avrebbe fatto il Napoli. Anche il Milan di Allegri ci ha pensato e l’Inter, come sappiamo, avrebbe chiesto informazioni all’entourage di Vlahovic. Però, visto l’enorme stipendio che prende all’anno – parliamo di 12 milioni – e le possibili richieste che potrebbe fare il prossimo anno soprattutto se dovesse continuare così, per i club italiani il colpo appare improbabile.

Quindi o Manchester United – si parlava anche di questo la scorsa estate – oppure Barcellona. Ma occhio anche all’Atletico Madrid che non solo non è più convinto di Sortloh, tant’è che Simeone sta cercando di cederlo, ma che non appare tanto convinto – almeno questo è il sentimento dei tifosi – del colpo Raspadori dal Napoli. Piace a pochi il nazionale italiano, quindi occhio alla possibilità di prendersi Vlahovic offrendogli un grosso contratto che potrebbe fare la differenza.

Quindi, ad oggi, le certezze sono due. Ad oggi ovviamente perché abbiamo imparato che sul mercato potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro. Vlahovic saluta la Juve e la destinazione è fuori dall’Italia.