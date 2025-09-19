Addio Dovbyk, resta in Serie A: annuncio e conto alla rovescia

Emergono aggiornamenti in grado di smuovere la controversa permanenza di Artem Dovbyk all’interno di Trigoria. Ecco le ultime

Osservando e ascoltando il contesto Roma la sensazione dominante, divenuta oramai quasi una certezza, è che Artem Dovbyk non abbia sostanzialmente alcun margine di manovra per redimersi realmente agli occhi della tifoseria e dello stesso Gian Piero Gasperini.

Il tecnico ha infatti manifestato piuttosto chiaramente la sua fermezza nell’escludere Dovbyk dalla compagine dei titolari e persino dalle possibili rotazioni. “Non ho mai pensato di farlo entrare”, ha dichiarato il tecnico torinese al termine del match perso con i granata di mister Baroni, il che, considerando che il bomber ucraino è totalmente a disposizione sul piano fisico, non depone affatto bene per il futuro.

L’impressione è che l’ex allenatore della Dea, come peraltro trapelato e poi smentito dallo stesso, non straveda per l’ex Girona per quanto riguarda le soluzioni offensive messe a disposizione.

Allo stratificato sistema di Gasp si sposano tendenzialmente centravanti più tecnici del numero 9 giallorosso, il quale, dal canto suo, non ha ancora esaurito il proprio appeal nei confronti del panorama calcistico europeo. In realtà pare che la figura di Dovbyk abbia attirato anche nella stessa penisola e, nelle ultime ore, sono emersi prepotenti dei segnali relativi a dei possibili aggiornamenti su una big italiana.

Dovbyk confinato da Gasperini: Allegri lancia l’ultimatum a Gimenez?

Lo scambio Gimenez-Dovbyk ha caratterizzato, per non dire monopolizzato, le ultime ore di mercato di Roma e Milan, ma alla fine i due attaccanti si sono ritrovati a rimanere nelle rispettive squadre nel tentativo di invertire un trend indubbiamente sfavorevole per entrambi.

Fino ad oggi nessuno dei due – Dovbyk più per assenza di reali occasioni, Gimenez più che altro per assenza di condizione mentale – sembrerebbe aver riconquistato posizioni nelle rispettive gerarchie, il che porta ad un esponenziale crescita delle possibilità che si possa presentare un’occasione a gennaio per cambiare aria.

In casa Milan in particolare Gimenez potrebbe avere le ore contate, dato che il ritorno imminente di Rafael Leao e la crescente condizione fisica di Christopher Nkunku sembrerebbero aver attivato un ultimatum piuttosto stringente per Gimenez, il quale, nel caso in cui non dovesse dare delle risposte nel match di domani contro l’Udinese, potrebbe incorrere in un rapido e inesorabile scivolamento all’interno delle gerarchie rossonere.

Lo stesso Allegri, nonostante le numerose dichiarazioni di circostanza in cui veniva ribadita la fiducia nel ‘bebote’, a domanda sulla situazione offensiva del Milan ha risposto: “Io credo che abbiamo degli attaccanti molto validi, soprattutto Leao, Pulisic, lo stesso Loftus-Cheek, Nkunku. Credo siano giocatori che hanno gol nelle gambe”.

Parole pronunciate nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Milan che, seppur indirettamente, fanno capire come Gimenez non sia il primo pensiero dell’ex allenatore della Juve quando ragiona a come incrementare il bottino stagionale del suo Milan. In tal senso potrebbe riemergere l’interesse nei confronti di Dovbyk, al quale potrebbe occorre anche soltanto un cambio d’aria.