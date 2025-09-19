Bernardo Silva al posto di Dybala: effetto domino Juve e Roma | ASRL

I due fantasisti mancini sono al centro di un intrigo di calciomercato pazzesco

In un’era calcistica in cui schemi e filosofie la fanno spesso da padrone, soverchiando la tecnica pura e la fantasia, vedere all’opera giocatori di classe e tatticamente anarchici rappresenta una boccata d’ossigeno per addetti ai lavori e tifosi. Anche se la posizione classica del numero 10 sta gradualmente scomparendo, di calciatori con i piedi da trequartista per fortuna ce ne sono ancora parecchi.

Almeno uno di questi veste la maglia della Roma anche se, complici i numerosi infortuni, i tifosi giallorossi hanno potuto ammirarlo solo per la metà dei minuti effettivamente a disposizione. Stiamo parlando di Paulo Dybala che ha spesso lasciato a bocca aperta tifoserie e avversari con le sue giocate da maestro, ma che molto difficilmente prolungherà con la Lupa proprio a causa delle sue condizioni fisiche.

Bernardo Silva al posto di Dybala: cosa sta succedendo

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026 e con uno stipendio da circa 8 milioni di euro, bonus inclusi, la Joya non ha ancora ricevuto offerte per il rinnovo e l’ultima lesione muscolare alla coscia operata ha suggerito alla dirigenza di non fissare incontri a stretto giro di posta. Il destino del 21 giallorosso potrebbe intrecciarsi con quello di un altro esteta del calcio, che con il piede sinistro disegna traiettorie poetiche sui campi di calcio.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, in casa Benfica il sogno per la prossima estate è quello di portare a Lisbona un fuoriclasse assoluto, che raccolga l’eredità di Angel Di Maria, tornato in Argentina alla fine del Mondiale per club. Nei mesi scorsi avevamo già registrato un sondaggio delle Aguias per Dybala, non tramutatosi in una trattativa ufficiale proprio per l’elevato stipendio dell’argentino.

A distanza di qualche mese, la presenza di José Mourinho sulla panchina degli encarnados potrebbe persuadere Paulo a rivedere al ribasso le proprie esigenze salariali, anche se la priorità della presidenza e della dirigenza ad oggi resta Bernardo Silva. Per il portoghese del Manchester City si tratterebbe di un ritorno a casa, ma bisognerà vedere se il richiamo sentimentale possa avere la meglio sui corteggiamenti di altre big europee.

Come la Juventus che, intenzionata a bissare l’operazione De Bruyne-Napoli, ha già preso contatti con l’entourage del calciatore, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2026. Destini incrociati, dunque, tra Juventus e Roma, con i bianconeri che possono sperare in un assalto già invernale del Benfica alla Joya per avere poi una concorrente in meno nella corsa a Bernardo Silva.