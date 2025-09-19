Calciomercato Roma, scambio folle col Real Madrid: game over Juve

Il mercato della Roma influenzato dalle scelte del Real Madrid e di un’altra big. Anche la Juventus va k.o. in questa corsa e Tudor deve cambiare i suoi piani

Massara aveva provato a regalare a Gian Piero Gasperini un colpo importante in mediana, ma alla fine tra uscite non andate a buon fine e problematiche nel trovare gli obiettivi giusti, si è arrivati ad un nulla di fatto. A gennaio si è messo in mezzo un affare colossale tra due superpotenze.

Quando verso la fine di agosto bisognava pensare ad un altro centrocampista da dare a Gasperini, Massara è tornato ad aprire dei discorsi con il Manchester United. Si perché per diverso tempo si è trattato Jadon Sancho, con i club che erano d’accordo sulla valutazione del calciatore, ma non si è riusciti a convincere il ragazzo.

Poi nelle chiacchierate tra i ds è venuto fuori anche il nome di Mainoo, mediano di indubbio talento fisico e tecnico, classe 2005, che con Amorim non sta trovando molto spazio. Nella prima parte di questa stagione è finito praticamente sempre in panchina, per la disperazione dei tifosi e del suo entourage.

A lui avevano pensato in Italia sia la Juventus di Tudor, ancora interessata all’operazione, sia il Napoli di Conte, ma le richieste altissime dei Red Evils avevano bloccato ogni discorso.

Scambio clamoroso tra Manchester United e Real Madrid: Mainoo per arrivare a Valverde

Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, Mainoo potrebbe diventare a gennaio una pedina di scambio con il Real Madrid. Si perché gli spagnoli stanno per ricevere una maxi offerta per il capitano Valverde, centrocampista dalla duttilità unica, che ha ricoperto ogni ruolo con Carlo Ancelotti in panchina e che potrebbe invece essere scartato da Xabi Alonso.

Data di nascita: 19-4-2005

Scadenza del contratto: 30-6-2027

Valore di mercato: 50 milioni di euro

Squadre interessate a lui: Roma, Juventus, Napoli, Real Madrid

Presenze e gol con lo United: 75 gare e 7 reti.

Gli inglesi metterebbero sul piatto o una cifra pari a 100 milioni di euro, oppure una bella parte cash a cui sommare il cartellino di Kobbie Mainoo. Proprio per questo sembra difficile poter ipotizzare uno spiraglio per Juve e Roma a gennaio. Il 20enne britannico è destinato ad altri lidi.