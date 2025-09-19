Chiesa torna in Serie A a gennaio: definita la nuova squadra

Chiesa continua a suscitare grandi attenzioni e attese all’interno di una parentesi di congedo dalla campagna acquisti ma che non ha comunque cancellato il suo nome dalla lista dei desideri di numerose squadre italiane. La sua posizione è da tempo nota, come emerso durante la da poco conclusa estate, che lo ha visto restare in quel di Liverpool, speranzoso quanto volenteroso di fare bene alla corte di Arne Slot.

Il goal all’esordio con il Bournemouth sembrava poter avere ridisegnato il proprio futuro, ponendo l’ex Juventus in una condizione diversa rispetto a quella di marginalità che lo aveva contraddistinto fino a quel momento. Il momento di hype e di consapevolezza di aver scalato gerarchie è, però, durato molto poco e ha toccato un punto elevato sempre durante il mese di agosto, quando Federico è stato schierato ecletticamente anche in posizione centrale nel tridente di attacco del Liverpool.

Grossa discriminante, in quella stessa parentesi, era stata la caotica situazione in attacco, che aveva visto Slot non potere fare ancora affidamento su alcuni giocatori e, nello specifico, di quell’Isak arrivato sul gong della campagna acquisti. Gli investimenti da mezzo miliardo e l’approdo dell’ex bomber del Newcastle, dunque, pure hanno rappresentato un fattore decisivo nel chiudere gli spazi all’esterno italiano, il cui futuro, ora, potrebbe ben presto prevedere un ritorno in Serie A.

A parlarne, nello specifico,