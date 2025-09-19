DIRETTA Lazio-Roma, riscatto per Gasperini dopo il litigio: le news del 19 settembre

Il conto alla rovescia per il derby tra Lazio e Roma sta per terminare: tutte le notizie sul mondo giallorosso, ora per ora

La vigilia del derby contro la Lazio non lascia tranquillo l’allenatore della Roma Gasperini, alle prese con dei problemi di formazione. Ieri si sono infatti fermati due titolari della partita col Torino, Wesley a causa di una gastroenterite ed Hermoso per uno stop muscolare.

Nel caso dell’esterno brasiliano c’è ottimismo per un recupero, mentre il difensore spagnolo era comunque in odore di panchina e anche se recuperabile potrebbe restare fuori, sostituito da Celik già impiegato da braccetto di destra nel corso del pre-campionato. Il ruolo del turco è ormai questo, con Rensch come alternativa a Wesley: Celik non ha grande abilità nel cross e nella finalizzazione, fattori decisivi per gli esterni nel gioco di Gasperini.

Non si parla solo di formazione, naturalmente, nella marcia di avvicinamento alla stracittadina di Roma: calciomercato e non solo: ecco tutte le notizie sui giallorossi, ora per ora, mano a mano che arrivano. Le trovate tutte qui di seguito.