Un bomber Mondiale al posto di Vlahovic: scambio choc a gennaio

Calciomercato Juventus, lo scambio ha del clamoroso: nome choc per chiudere a gennaio la telenovela Vlahovic.

Il nome di Dusan Vlahovic è stato uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni e discussioni nel corso del recente passato, per diversi motivi, spesso anche intrecciatisi tra loro. La scorsa stagione, ad esempio, non è stata sicuramente una delle migliori per il serbo, divenuto elemento misterioso e ben lontano da quel giocatore ammirato a Firenze e nei primi anni torinesi.

Le difficoltà con Thiago Motta e la più genericamente difficile stagione vissuta dalla Juventus lo scorso anno ha portato l’ex Fiorentina a toccare uno dei punti più difficili del proprio percorso in quel di Torino. Se a ciò si aggiunge una posizione contrattuale scomoda e complicata, poi, si comprende bene il perché delle tante voci relative ad un addio, dato quasi per certo, nel corso della da poco conclusa campagna acquisti.

Nel ben più ampio scenario di cambiamento e rivoluzione vissuto dalla Juventus, infatti, il nome di Vlahovic è stato uno di quelli maggiormente attenzionato dagli addetti ai lavori bianconeri e non solo. Ciò, alla luce di un contratto che scade nel 2026 e di una posizione di evidente difficoltà e frattura con la piazza.

Gonzalo Garcia per Vlahovic: operazione anticipata a gennaio con il Real Madrid?

Dal proprio canto, nonostante le prestazioni non sempre convincenti anche nel corso delle amichevoli, Igor Tudor ha dimostrato di voler continuare a puntare su Dusan, per il quale ha sempre speso parole positive, per motivi non unicamente diplomatici. La stima da parte dell’allenatore della Juventus per il proprio attaccante era nota da tempo e non si può, adesso, ignorare come possibile componente di quella parvenza di rinascita fin qui palesata dal numero 9 bianconero.

Dopo il bell’impatto in campionato, Vlahovic è stato protagonista anche all’esordio in Champions League con il Borussia Dortmund, realizzando due goal e un assist. Al netto di questa crescita e rinascita progressiva, però, il suo futuro parrebbe ad oggi non poter cambiare.

Nello specifico, la lista d squadre interessate restano numerose: alle varie di Premier League, delle cui avances ricordano le penne di TeamTalk, si aggiunge anche il Real Madrid. A fare il punto della situazione è proprio il tabloid britannico che, partendo da quanto emerso in Spagna in queste ore rispetto agli interessi Blancos, spiega come la prossima estate Vlahovic potrebbe assicurare eclettismo e nuove soluzioni per Xabi Alonso.

Da non escludere, eventualmente, anche uno scenario a gennaio, con la Juventus che potrebbe in questo modo evitare di perderlo a zero. Tra le ipotesi e possibili soluzioni che accontentino la Vecchia Signora e lo stesso Real, da non scartare anche il nome del giovanissimo Gonzalo Garcia, bomber protagonista al Mondiale per Club madrileno la scorsa estate.