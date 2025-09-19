Il richiamo di Allegri: addio Milan e sostituto choc dalla Juve

Sostituto choc dalla Juventus dopo l’addio già annunciato al Milan: il richiamo di Allegri diviene decisivo anche per il calciomercato.

I cambiamenti e le novità con le quali molte squadre e società hanno fatto i conti nel corso del recente passato sono stati numerosi, alla luce delle importanti ed evidenti decisioni da parte dei club di catalizzare nuovi percorsi tecnici e dirigenziali. Lo abbiamo visto, ad esempio, in casa Roma, ma anche tra le fila di tante altre big del campionato che, dopo delusioni e difficoltà del recente passato, hanno cercato di dare vita a nuovi progetti e percorsi.

Il mese di giugno, da questo punto di vista, è stato sicuramente tra i più interessanti e in grado di attirare attenzioni e curiosità, alla luce dei diversi cambi in panchina e i consecutivi intrecci che ne sono derivati. Tra le scelte più altisonanti, oltre a quella di Gasperini, va segnalata anche quella di Massimiliano Allegri, tornato al Milan dopo circa una decade e col compito di portare i rossoneri nuovamente ad un livello degno del blasone di questo nome, dopo una stagione chiosata senza Champions League e con due cambi in panchina.

Dopo Fonseca e Conceicao, dunque, in quel di Via Aldo Rossi si è ripartiti da un nome esperto, saggio e sicuramente annoverabile tra quelli maggiormente altisonanti del nostro campionato. L’area di cambiamento, però, ha toccato più ampiamente anche la dirigenza, oltre che la stessa squadra.

Calciomercato Milan e Juventus: Perin al posto di Maignan, è una scelta di Allegri

L’approdo di una figura esperta come quella di Tare non può in alcun modo essere sottovalutata, così come le valutazioni fin qui condotte su diversi fronti del calciomercato. Di scelte forti, da tale punto di vista, ne sono già arrivate, con la decisione di fare definitivamente un passo oltre Theo Hernandez, ceduto all’Al-Hilal nel corso di un’estate che lo aveva visto nuovamente al centro di grandi attenzioni.

Un discorso che si appresta, ora, a catalizzare nuove attenzioni riguarda un nome di non inferiore spessore come quello di Maignan, rimasto alla corte di Allegri, per la gioia e soddisfazione dello stesso tecnico, che ha espresso sempre grande fiducia e stima nei suoi riguardi.

L’attuale posizione del portiere resta però delicata e, ad oggi, non lascia nemmeno intravedere troppi margini di intervento. Lo scenario più probabile, infatti, è quello di un addio in estate a costo zero, quando il contratto di Maignan scadrà definitivamente. Gli interessi della Premier League non sono di certo una novità ma, a colpire, è adesso la notizia riportata da Calciomercato.it.

L’addio sempre più probabile dell’estremo difensore costringerà il Milan a cercare un sostituto: la corsa al toto-nome è facilmente immaginabile e prevedibile, ma la su citata fonte sottolinea come la scelta rossonera potrebbe essere molto più semplice e concreta. Se la decisione dipendesse unicamente da Allegri, infatti, il tecnico si fionderebbe su un profilo esperto e a lui ben noto, evitando esborsi troppo impegnativi. Il nome fatto è quello di Perin, secondo portiere, ormai storico, della Juventus e che potrebbe lasciare i bianconeri per non più di 4 milioni di euro.