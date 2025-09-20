Chiesa a gennaio in Serie A: la big anticipa il blitz

Chiesa a gennaio in Serie A, la telenovela per l’ex Juventus si chiude durante il calciomercato invernale: firma con la big e blitz anticipato.

Continuano le speculazioni e le attese relative al futuro di Chiesa, protagonista di una doppia estate da protagonista nel corso di questi ultimi due anni. Lo scenario relativo ad un suo cambio maglia è iniziato nel 2024, quando la Juventus si è trovata a dover gestire la tutt’altro che semplice situazione contrattuale del giocatore. In scadenza dodici mesi dopo, l’ex Fiorentina rischiava di lasciare i bianconeri a costo zero, con un impatto a dir poco grave sulle casse della Vecchia Signora.

Giuntoli e colleghi di allora, in realtà, sono riusciti a trovare una soluzione abbastanza felicemente, riuscendo a coniugare la necessità di cedere uno dei propri migliori giocatori con la tutt’altro che trascurabile e contestuale esigenza di non vederlo restare in Serie A. Chiesa, insomma, andava venduto, ma non in una big del campionato italiano, così da evitare una cessione che assumesse il sapore di beffa e di rinforzo per chi, come l’Inter o il Milan, era risultato interessato al suo ingaggio.

In quei discorsi del 2024, come si ricorderà, era stata coinvolta anche la Roma, insieme ad un Napoli concretamente interessato al suo ingaggio ma che, alla fine, ha assistito passivamente al passaggio di Federico Chiesa al Liverpool.

Chiesa e Allegri insieme a gennaio: rispunta la suggestione Milan per il calciomercato

Da quel momento, ha avuto inizio una seconda fase di grandi novità e cambiamenti a livello personale per il figlio d’arte, tutt’altro che reduce da un’esperienza in Premier League fino a questo momento. Più nello specifico, Chiesa ha rischiato di cambiare squadra anche nel corso di questa estate, quando è stato accostato ad una pluralità di squadre italiane, interessatesi lui dopo la stagione marginale vissuta e l’ulteriore riduzione di spazio e inserimento in seguito al calciomercato stellare condotto dal Liverpool.

Così non è stato, con l’ex Juventus rimasto in Premier e altresì coinvolto in dichiarazioni di grande attenzione e riconoscimento da parte di Slot. Ciò, ad ogni modo, non cancella le voci circa un possibile addio a gennaio, con le ultime informazioni su tale fronte provenienti da Milanlive.it circa un possibile approdo in rossonero in inverno.

Chiesa e Allegri, infatti, si sono sempre stimati e, integrando ciò con la consapevolezza che alla corte del toscano Chiesa potrebbe essere sfruttato in abbondanza anche per il proprio eclettismo, si comprende bene come una ripartenza da Milano possa rappresentare uno scenario ideale per tutte le parti coinvolte. A maggior ragione, in casa Milan, se si considera il possibile prezzo low cost richiesto dal Liverpool per una sua cessione.