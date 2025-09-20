Dalla Roma all’Inter, cifre choc per il sostituto: via libera definitivo

Ecco le ultime in merito ad uno degli elementi più chiacchierati degli ultimi giorni in relazione al calciomercato nostrano.

La quarta giornata di Serie A riuscirà a dissipare tutti i roboanti dubbi che in questo periodo dell’anno caratterizzano i cuori e le menti di tifosi e appassionati della massima lega italiana?

Probabilmente no, ma una cosa è certa: i vertici delle varie big italiane sono attualmente occupati a valutare con cura ogni possibile segnale proveniente dal campo e dai propri tecnici, dato che il calciomercato estivo ha dato tutto meno che la sensazione di una sessione definitiva, in grado di definire realmente nuovi e solidi equilibri.

Tutto è in divenire, in particolare in una lega in cui la grandissima parte delle big nostrane si è ritrovata a cambiare allenatore e, dunque, riscrivere gran parte del proprio DNA. In tal senso spiccano dei recenti aggiornamenti in merito ad un chiacchierassimo obiettivo di Inter e Roma, le cui caratteristiche sono divenute come miele per le api in relazione alle esigenze di Gian Piero Gasperini e Christian Chivu.

L’Arsenal punta forte Sancet: via libera a Roma e Inter per Trossard?

Il profilo in questione risponde al nome di Leandro Trossard, le cui qualità non riguardano solo ed esclusivamente l’aspetto meramente tecnico, ma anche e soprattutto quello dinamico, grazie al quale può vantare una versatilità a dir poco preziosa all’interno del panorama calcistico contemporaneo.

Difatti, che si tratti di un allenatore giochista o di un cosiddetto gestore, beneficiare di un elemento in grado di spaziare per tutto il fronte offensivo è indubbiamente un vantaggio da non sottovalutare, in particolare se si tratta di un calciatore dalle spiccate doti tecniche come il jolly belga.

Entrato e risultato subito decisivo nel match con l’Atletico Bilbao, Trossard ha un contratto che lo lega ai Gunners fino a giugno del 2027 e, come se non bastasse, Fabrizio Romano ha più volte fatto presente come l’ex Brighton abbia un accordo per il rinnovo chiuso da agosto.

Nelle ultime ore, tuttavia, fichajes ha delineato la prospettiva di un Arsenal a dir poco intrigato dalla figura di Oihan Sancet. Si tratta del trequartista offensivo attualmente in forze proprio al Bilbao, dove ha messo in mostra una serie di qualità indubbiamente intriganti.

Nonostante una considerevole differenza di altezze (Trossard 172 centimetri contro i 188 di Sancet), i due possono ricoprire zone del campo simili, il che farebbe pensare che, l’offerta in cantiere di circa 70 milioni di sterline per il fantasista del Bilbao, possa generare la partenza di Trossard. A quel punto Roma e Inter potrebbero tentare di concretizzare il proprie interesse nei confronti del belga classe 1994.