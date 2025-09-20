Scippo bianconero e addio Milan: ha già salutato la Roma

In attesa del tanto chiacchierato derby di Roma, emergono novità sulle future mosse di mercato di Frederic Massara.

Mentre la quarta giornata della Serie A 2025/26 è pronta ad entrare nel vivo, i vertici delle varie big nostrane non avranno neanche il tempo per godere dei relativi benefici portati dal mercato estivo, poiché impegnati a programmare quello invernale.

Difatti la sensazione è che, per la gran parte delle formazioni della parte sinistra della classifica ad alcune lacune se ne siano sostituite altre, in particolare per quelle squadre (quasi tutti) in cui vi è stato anche un cambio in panchina.

Cambiare allenatore significa anche cambiare esigenze, gerarchie e, dunque, priorità in fase di operazioni in entrata e in uscita. Un calciatore che poco prima appariva come superfluo, con l’approdo di un nuovo tecnico può divenire all’improvviso una pedina indispensabile di un rinnovato sistema di gioco.

È proprio su queste frenetiche metamorfosi che si è costruita la prospettiva di un movimento di mercato pronto a smuovere il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini.

Loftus-Cheek mania in Premier: Pellegrini primo nella lista dei ripieghi di Allegri?

Voci rassicuranti, entusiasmo rinnovato per i colori giallorossi, parole al miele dell’allenatore… Quello che sta accadendo a Lorenzo Pellegrini nelle ultime ore potrebbe certamente far pensare che si stiano ricostruendo rapidamente le basi perché l’ex capitano della Roma torni ad essere centrale all’interno del progetto.

Attenzione tuttavia a dare per scontato che un paio di dichiarazioni e delle buone intenzioni possano bastare, dato che, nel corso dell’ormai lunga storia di Pellegrini tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, ci sono state più occasioni in cui vi erano simili vibrazioni, terminate poi tutte in sporadiche prestazioni convincenti poi nuovamente sfociate in periodi più opachi.

In tal senso spiccano la attenzioni che il Milan di Massimiliano ha rivolto al centrocampista romano di recente, dato che, nelle ultime ore, secondo quanto riporta da Milan Web, i bianconeri del Newcastle (a cui si sono aggiunti poco dopo i vertici del West Ham) avrebbe manifestato vivo interesse nei confronti di Ruben Loftus-Cheek.

Quest’ultimo, seppur con caratteristiche diverse, condivide zone nel campo simili a quelle normalmente calpestate da Pellegrini, il quale potrebbe essere il ripiego ideale.