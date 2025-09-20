Vlahovic, addio immediato: la Juve accetta l’offerta

Vlahovic lascia subito la Juventus: addio immediato. I bianconeri pronti ad accettare l’offerta. Cosa sta succedendo

Nonostante un avvio di stagione clamoroso sotto tutti i punti di vista, non solo per quanto riguarda i gol ma anche le prestazioni, il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus.

Quando mancano davvero pochi mesi alla scadenza naturale del contratto, non sono stati passi avanti per il rinnovo e la sensazione è che non ce ne saranno. Se da un lato la società bianconera, senza dubbio, vorrebbe provare a tenerlo, dall’altro l’obiettivo – non dichiarato, ma ipotizzabile – del serbo, sarebbe quello di andare via a parametro zero e trovare così una squadra pronta a dargli un ottimo contratto. Insomma, punta a questo.

Vlahovic in Turchia: la Juve accetta l’offerta

E dove potrebbe andare Vlahovic? Beh, secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia, precisamente dal portale fotomac.com.tr, il Fenerbahce – che ci ha anche provato nel corso dell’estate che ormai ci siamo messi alle spalle, potrebbe presentarsi a Torino nel corso della sessione invernale del mercato per cercare di abbattere la concorrenza.

A sei mesi dalla scadenza naturale del contratto, poi, evidente che la Juve accetterebbe quasi qualsiasi cifra per il proprio giocatore. Quindi è da tenere sotto stretta osservazione questa soluzione. Il Fenerbahce, sarebbe disposto a mettere sul piatto dei soldi, nonostante potrebbe prendere Vlahovic a zero, per anticipare la concorrenza.

Sempre il sito citato prima sottolinea come “Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Newcastle United hanno contattato la Juventus per Vlahovic nella finestra di mercato estiva”. A queste si aggiunge anche il Manchester United, a dire il vero, che ha tentato l’approccio con il serbo. Quindi meglio giocare sei mesi prima d’anticipo per rischiare di fare il colpaccio. La Juve dal proprio canto sarebbe contenta.

