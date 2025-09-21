Accordo per l’esonero: derby subito fatale

Ecco le ultime in merito ad un movimento di panchine scaturito in seguito al risultato di un derby a dir poco sentito.

Il calcio è senza dubbio alcuno uno degli sport professionistici più imprevedibili che siano mai stati concepiti, tanto per la natura stessa delle sue dinamiche in campo, quanto per quella del sistema che lo regola al di fuori del rettangolo verde.

Esclusioni dalla rosa, sessioni di calciomercato pronte a ribaltare tutto ogni quattro o cinque mesi, esoneri in corso d’opera… Il tutto regolato da ciò che avviene ogni 90 minuti tra 22 giocatori. La sua mutevolezza è anche uno degli elementi che più affascina tifosi e appassionati, che non sanno mai realmente cosa aspettarsi da una nuova annata.

In tal senso risulta piuttosto emblematica l’attuale panorama della massima lega italiana, dove a fatica compaiono certezze reali tra le big nostrane. Difatti, ad esclusione della corazzata partenopea e di Antonio Conte, le restanti big appaiono in un periodo di transizione, all’interno del quale le rinnovate panchine dovranno costruire delle solide basi per ritagliarsi un posto più stabile (comunque mai fisso).

Basti pensare a quanto può significare una singola partita per un allenatore, come quella attualmente in corso tra Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri, i quali si stanno giocando la gloria capitolina e, dunque, il consenso dei propri tifosi. Perdere o trionfare in un derby, infatti, ha spesso spostato gli equilibri per il futuro di un tecnico e, ora, sono emerse novità proprio in quest’ottica.

Il derby è stato fatale? Potter ad un passo dall’esonero

Nelle ultime ore l’esonero di Graham Potter è divenuta una sostanziale certezza, dato che la sua già scomoda posizione sulla panchina del West Ham è divenuta sostanzialmente insostenibile in seguito alla sconfitta di ieri nel derby contro il Crystal Palace al London Stadium.

Secondo quanto riportato da Football Insider pare che i vertici degli Hammers abbiano già fatto partire i primi colloqui con i possibili sostituti (i possibili candidati nominati sono: Nuno Espirito Santo, Slaven Bilic, Gary O’Neil e Kieran McKenna).

Il West Ham, dopo cinque match di campionato, occupa la 18esima casella della Premier e i prossimi impegni includono gli scomodissimi match con Everton e Arsenal. Nel caso in cui i londinesi dovessero imbattersi in altre sconfitte di fila da qui a breve, la sensazione è che non ci sarà nulla da fare per il tecnico britannico.