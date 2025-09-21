Juventus e Inter di sasso: ha detto sì al Real Madrid

Aggiornamenti di rilievo emergono in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane per quanto concerne Inter e Juve

Se è emersa una certezza in queste prime giornate di campionato è che in realtà non vi sono reali certezze, se non il solidissimo Napoli di Antonio Conte. La corazzata partenopea è infatti l’unica tra le big che ha mantenuto il medesimo assetto in panchina rispetto allo scorso anno, il che ha indubbiamente fornito un considerevole vantaggio in termini di sicurezze, tanto sul piano mentale, quanto su quello più squisitamente tattico.

Per il resto, anche squadre su cui aleggiavano aspettative a dir poco alte stanno manifestando crepe dovute certamente all’immaturità dei rispettivi progetti, su cui appare complicato esprimersi in questo momento. In tal senso anche il calciomercato da poco conclusosi ha faticato a donare certezze, dato che svariate big nostrane stanno manifestando lacune dovute ad una gestione non perfetta della sessione estiva.

Tra le rose più complete vi sono di certo quella a disposizione di Christian Chivu ad Appiano Gentile e quella di Igor Tudor alla Continassa. L’Inter infatti, nonostante un mercato che ha puntato più al rinverdire una rosa piuttosto attempata che a portare a Milano dei nomi altisonanti, può vantare un organico tutto sommato completo, quantomeno per quanto riguarda la gestione del solo campionato.

Anche la Juventus, dal canto suo, ha a disposizione una rosa varia e competitiva, che, a differenza dell’Inter, vede in alcuni giovanissimi (Yildiz su tutti) i propri pilastri più solidi. Nelle ultime ore sono tuttavia emerse novità in merito ad un obiettivo condiviso da bianconeri e nerazzurri.

Inter e Juve su Guehi: lui ha scelto il Real

Se c’è un reparto su cui svariati tifosi della Vecchia Signori hanno avanzato perplessità è indubbiamente quello difensivo e, infatti, il profilo in questione, su cui i vertici piemontesi e quelli milanesi hanno posato gli occhi, risponde al nome di Marc Guehi. Il difensore centrale del Crystal Palace è infatti uno degli elementi difensivi più chiacchierati del Vecchio Continente, dove si è ritagliato una reputazione a suo di prestazioni convincenti.

L’ex Chelsea è infatti uno di quei difensori che ricalca con particolare precisone il prototipo del centrale moderno, in grado di assicurare un posizionamento solido, un dinamismo e una capacità di impostazione invidiabili per un ruolo solitamente interdetto a queste qualità.

Secondo le ultime novità novità riportate da Mirror.uk, pare che, in seguito al mancato trasferimento al Liverpool, il classe 2000 inglese avrebbe aperto definitivamente al trasferimento al Real Madrid, il che, con grande probabilità, precluderà a Inter e Juve la possibilità di affondare il colpo. Pare infatti che i madrileni potranno siglare già a gennaio un pre-contratto, per poi prelevare Guehi a zero a giugno.