Match della big rinviato: arriva il comunicato UFFICIALE

Big match rinviato e data già annunciata, c’è il comunicato UFFICIALE che spiega tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’attenzione principale di queste ore è stata catturata da quanto accaduto nella Capitale, con un derby in grado di catturare e paralizzare la città e le emozioni dei tifosi sin dai giorni immediatamente precedenti. Nessuna delle due squadre vi arrivava nel migliore dei modi, con una Lazio reduce da due sconfitte nelle prime tre gare e la Roma ancora alle prese con l’inatteso e pesante passo falso interno contro il Torino di domenica scorsa.

Se a ciò si aggiungono i motivi già noti di una rivalità storica e sulla quale non c’è nulla da dire di quanto già conosciuto a tutti, si comprende bene come la partita di quest’oggi abbia assunto la solita eco mediatica, anche per una serie di attese e curiosità registrate da entrambe le sponde del Tevere.

Da un lato, per Sarri e colleghi, c’erano dubbi e difficoltà circa le condizioni di Rovella e Castellanos, proprio mentre Gasperini doveva andare incontro alla decisione sul come gestire Pellegrini e l’attacco dopo lo stop di Paulo Dybala di settimana scorsa. L’esito è stato dei più felici per i giallorossi, a segno proprio con il numero 7, commosso e abbracciato da tutti i compagni dopo un’estate che pareva aver assunto il contorno definitivo di momento ufficiale di separazione tra un figlio di Roma e la sua città e squadre del cuore.

Gara rinviata per maltempo, UFFICIALE: Olympique Marsiglia-PSG si gioca domani

Come ogni derby che si rispetti, ora, le chiacchiere, i confronti e le discussioni contraddistingueranno anche le ore successive, parallelamente allo snodarsi delle tante altre questioni che, su altri campi italiani ed europei, tengono elevata l’attenzione. Nello specifico, va segnalato quanto accaduto proprio contestualmente al derby di Roma in Ligue 1, con un’ufficialità da poco arrivata.

Anche in Francia, infatti, questa giornata calcistica stava assumendo dei contorni a dir poco interessanti per la crescente attesa relativa ad un grande classico del campionato transalpino, quello relativo alla sfida tra PSG e Olympique Marsiglia. La partita, inizialmente prevista alle ore 20.45 di questa sera, è stata rinviata a domani per maltempo, come ben spiegato dal comunicato ufficiale diramato dal Prefetto.

“Secondo le previsioni di Météo-France “, ha scritto la prefettura in un comunicato stampa, ” l’intero dipartimento sarà colpito nel tardo pomeriggio da un episodio mediterraneo che causerà piogge e temporali intensi. Le precipitazioni cumulate potrebbero raggiungere i 70-90 mm in alcune zone e localmente i 120 mm in poche ore.

Queste previsioni meteo suggeriscono che forti piogge potrebbero verificarsi in tutto il Paese tra le 19:00 e le 22:00, all’inizio e alla fine della partita, che avrebbe dovuto radunare circa 70.000 tifosi allo Stade-Vélodrome. Pertanto e nell’interesse della coerenza e della sicurezza di tutti, il prefetto ha preso la decisione di annullare la partita di calcio tra OM e PSG di questa (domenica) sera. La Lega Calcio Professionistica e i club sono stati informati in anticipo”