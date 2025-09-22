DIRETTA | Roma al lavoro dopo il Derby, il punto sugli infortuni: le news del 22 settembre

Tutti gli aggiornamenti, tra campo e calciomercato, sulla squadra giallorossa, reduce dalla vittoria di ieri
Dopo la vittoria per 1-0 in casa della Lazio, la Roma non ha troppo tempo per godersi il gol di Lorenzo Pellegrini al Derby. Mercoledì alle 21, infatti, la squadra giallorossa giocherà a Nizza nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Una sfida molto importante, che Gian Piero Gasperini inizierà a preparare già oggi, con un occhio di particolare riguardo agli assenti di ieri. Ecco tutte le notizie di lunedì 22 settembre.
- 9.31 Dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo questa settimana Bailey. Il giocatore della Roma difficilmente strapperà una convocazione per la gara di Europa League, ma si potrebbe vedere almeno in panchina domenica prossima all’Olimpico contro il Verona.
- 8.34 Sembra più grave del previsto l’infortunio muscolare di Rovella. Uscito all’intervallo nel derby di ieri, il centrocampista della Lazio secondo ‘il Messaggero’ rischia di doversi operare.
- 8.01 Assente contro la Lazio, Wesley proverà a recuperare per la sfida di Europa League contro il Nizza. Convocato per onor di firma al derby, anche Mario Hermoso viaggia verso il pieno recupero per mercoledì prossimo