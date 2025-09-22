Esonero lampo in Serie A: il ritorno è clamoroso

Il ribaltone può scrivere i titoli di coda da un momento all’altro: settimana decisiva, ecco cosa sta succedendo

La quarta giornata di Serie A ha portato in dote non pochi spunti. Tra le gare più attese c’era sicuramente il derby della Capitale che ha visto la Roma imporsi grazie a Lorenzo Pellegrini. Il successo dei giallorossi – tra i tanti aspetti – ha aperto la crisi della Lazio che in questo primo scorcio di stagione ha raccolto soltanto tre punti.

Un ruolo di marcia che di fatto pone Zaccagni e compagni già spalle al muro. Dopo le voci rincorsesi nei mesi scorsi legate alle possibili dimissioni di Maurizio Sarri – ipotesi mai seriamente presa in considerazione – la panchina del tecnico toscano potrebbe iniziare a traballare pericolosamente.

La prossima sfida di campionato contro il Genoa ha tutta l’aria di configurarsi come un autentico turning point: il toto nomi su chi potrebbe raccogliere l’eredità di Sarri, intanto, è già partito. Secondo quanto riferito da Calciomercato24.com, ad esempio, occhio alla candidatura di Thiago Motta.

Da Thiago Motta a Spalletti: esonero e ritorno in Serie A

Stando alla fonte in questione, sarebbe proprio il profilo dell’ex tecnico della Juventus – ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 2027 – il nome in pole position nella lista della Lazio in caso di ribaltone in panchina. Thiago Motta è reduce da una stagione, quella all’ombra della Mole, nella quale ha ottenuto complessivamente:

18 vittorie

16 pareggi

8 sconfitte

Un ruolino di marcia insufficiente per le ambizioni della ‘Vecchia Signora’ e non a caso costato l’esonero. A distanza di mesi, il tecnico italo-brasiliano potrebbe prendere in considerazione l’eventuale proposta della Lazio visto il gradimento incassato dai piani alti biancocelesti.

Molto più defilato, invece, un altro nome ‘altisonante’: ci stiamo riferendo a Luciano Spalletti che però aveva dichiarato di non voler approfondire eventuali proposte dall’Italia dopo la chiusura anticipata della sua esperienza alla guida della Nazionale. Staremo a vedere quali saranno le future valutazioni della Lazio.