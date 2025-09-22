Juve e Napoli volevano soffiarlo alla Roma: tutto deciso per gennaio

Calciomercato Roma, sia la Juventus che il Napoli volevano soffiarlo ai giallorossi. Per gennaio però è già tutto deciso

Sì, lo abbiamo sempre detto e continuiamo a ribadirlo. Il calciomercato non va mai in vacanza e ci sono delle squadre che pensano già al futuro. E tra queste senza dubbio c’è anche la Roma.

Ma non solo: le big della Serie A, che hanno capito dove intervenire – non avendolo potuto fare nei tre mesi estivi – come sappiamo hanno messo nel mirino un giocatore della Premier League che fino al momento ha davvero trovato pochissimo spazio. Un giocatore che farebbe al caso di tutti. Ma ci sono delle novità, importanti, che arrivano appunto dalla Premier League. Operazione di fatto chiuso in partenza.

Calciomercato Roma, Mainoo resta allo United

A differenza di quanto si pensasse fino a pochi giorni fa, il Manchester United avrebbe deciso di chiudere definitivamente alla partenza di Mainoo, nonostante fino al momento il centrocampista abbia giocato davvero poco con Amorim. Ma ci sono delle situazioni dentro la squadra che non permettono di pensare ad un addio. Questo scrive Team Talk.

Casemiro dovrebbe essere alla sua ultima stagione con i Diavoli Rossi e inoltre ci sono altri elementi che non convincono del tutto e che potrebbero partire. Quindi, la decisione dello United, sarebbe quella di chiudere – almeno per gennaio – la porta ad una possibile partenza, anche se fosse lo stesso Mainoo a chiederla nel corso di questi mesi.

Un cambio di rotta improvviso che di fatto toglie ogni possibilità alla Juventus, alla Roma e al Napoli di fare un pensiero per il giocatore. Rimarrà in Premier League, sicuramente.