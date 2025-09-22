Scaricato dopo Lazio-Roma: via libera bianconero e firma Champions

Scaricato dopo Lazio-Roma: la prestazione incolore non è passata inosservata e ormai chiedono l’addio. Via libera per la Champions

La Roma ha vinto il derby ed è questa sicuramente la notizia più importante. La rete di Pellegrini ha regalato tre punti di platino a Gasperini che adesso si gode il momento: si sa, quando ci si afferma nella stracittadina tutto diventa più semplice.

Detto questo, non sono tutte rose e fiori: lo ha detto anche il tecnico in conferenza stampa che questa squadra deve per forza di cose crescere e lo deve fare anche in maniera veloce per evitare di rimanere indietro. Ma ci sono degli elementi dentro la rosa che non sembrano del tutto capaci di farlo. Giocatori che sì hanno qualità, ma che ad un certo punto hanno fermato la propria crescita. Uno di questi è Pisilli.

Pisilli scaricato dopo Lazio-Roma: “presto plusvalenza”

Sui social i tifosi della Roma si sono scatenati. Chi mette in dubbio il rinnovo contrattuale con ritocco, chi chiede che presto diventi una plusvalenza: sì, il giocatore cresciuto nel settore giovanile giallorosso potrebbe portare diversi milioni nelle casse della società. Nessuno in questo momento vede dei margini di ulteriore miglioramento. E la prestazione di ieri – praticamente impalpabile da quando è entrato – non è passata inosservata.

Quindi? Quindi si aprono le porte verso un addio. In estate si era parlato di un interesse importante dalla Premier League, con i bianconeri del Newcastle in primis e poi con il Tottenham che avrebbero iniziato a chiedere informazioni per capire la fattibilità dell’operazione. Magari se tornassero a bussare alla porta della Roma queste due squadre, non è detto che Massara non apra. Vedremo quello che succederà, ma al momento la situazione è questa.

