Addio Pellegrini per 15 milioni: il gol nel derby ha riscritto la storia

15 milioni per Pellegrini, addio Roma e storia riscritta dopo il goal nel derby con la Lazio. Le ultime di calciomercato passano anche per la stracittadina.

Il nome di Lorenzo Pellegrini è stato uno di quelli maggiormente attenzionati nel corso di questi ultimi mesi, alla luce di una posizione contrattuale a dir poco delicata e di un insieme di situazioni che, sul piano calcistico e infermieristico, lo hanno portato a vivere, come per sua stessa ammissione, uno dei momenti più delicati e complessi della sua esperienza in giallorosso fino a questo momento. A pesare, ovviamente, anche la rimozione della fascia da capitano da parte di Gian Piero Gasperini che, sin da subito, ha bollato la questione in modo netto.

Il parametro resta quello dell’anzianità, da intendersi come maggior minutaggio disputato fin qui con la maglia della Roma. Una presa di posizione netta quanto forte, ma volta a spegnere quella che rischiava di divenire l’ennesima questione, non solo mediatica, in una parentesi già delicata e ricca di cambiamenti in casa capitolina. Ciononostante, le voci e gli interrogativi su Lorenzo sono stati numerosi e hanno riguardato una molteplicità di fattori, soprattutto legati al calciomercato.

A gravare, ovviamente, la sua posizione contrattuale e un rendimento che, da ormai diverso tempo, vedeva il numero 7 ben lontano da quei livelli cui aveva abituato i propri tifosi durante la prima gestione Mourinho e nell’interregno De Rossi. Come tutta la squadra, insomma, anche Pellegrini è diventato parte costante e strutturale di un periodo fatto di reiterate difficoltà alterne.

15 milioni per Pellegrini e firma col Napoli: retroscena e ribaltone dopo il goal nel derby

Nemmeno Claudio Ranieri ha rappresentato una soluzione concreta al problema, con la situazione aggravata lo scorso anno da una discontinuità causata dagli infortuni, che grande impatto hanno avuto sul suo rendimento. Ora, c’è curiosità circa la possibile evoluzione dopo il goal nel derby, bello quanto commovente, nonché potenziale principio di una stagione che, ufficialmente, è iniziata per l’ormai ex capitano proprio nella stracittadina di domenica.

Cosa possa essere della sua strada e quella della Roma non è presto detto, con il passare del tempo che complica sempre di più la posizione del club, consapevole di poterlo perdere a zero la prossima estate. Non da trascurare, però, quanto riferito da Eleonora Trotta, giornalista e direttrice di Calciomercato.it circa il retroscena che ha riguardato proprio Pellegrini e il Napoli la scorsa stagione, con il goal nel derby a inizio gennaio che ha di fatto ribaltato totalmente la situazione.

Queste le parole della giornalista a riguardo. “Quando Pellegrini è stato vicino alla cessione? Lo scorso gennaio la Roma lo aveva venduto al Napoli con prestito e obbligo di riscatto. Era stato definito tutto, bonus inclusi; poi il goal nel derby ha ribaltato le carte in tavola. La scorsa estate anche diverse squadre estere si sono affacciate, ma l’incertezza legata al suo rientro e alle sue condizioni fisiche hanno impedito di trovare un’intesa. Il futuro è tutto da scrivere“.

Secondo la medesima fonte, il costo concordato col Napoli era di 15 milioni di euro. Da capire, ora, se anche questo derby, con tanto di solito goal sotto la Nord, possa aver cambiato nuovamente l’evoluzione di una storia ricca di sali e scendi. Per ora, la trama, oltre ad avere come filo rosso il più canonico degli ‘odi et amo’ delle storie romantiche, pare condurre ad un epilogo scontato (o meglio, gratuito). Seguiranno aggiornamenti.