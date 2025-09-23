Chivu cacciato prima di Sarri: c’è la data dell’esonero

Ecco le ultime in merito al controverso scacchiere di allenatori attualmente presente nella massima lega italiana.

Il frenetico valzer di allenatori andato in onda durante l’estate appena conclusasi ha indubbiamente mischiato le carte in tavola per la massima lega italiana, che attualmente parrebbe trovarsi in un’evidente stato di transizione.

Difatti, ad esclusione della corazzata partenopea di Antonio Conte – rinforzatasi rispetto alla stagione precedente e guidata dalle solite e solidissime indicazioni del tecnico salentino -, nulla appare realmente chiaro e prevedibile, dato che anche gli allenatori più blasonati stanno manifestando una serie di legittime difficoltà, in grado di destabilizzare degli equilibri già precari.

È vero… la Roma di Gasperini ha appena vinto il derby e si trova attualmente quarta, ma sono ancora evidenti e ingombranti gli ostacoli che stanno impedendo al tecnico torinese di ottenere le proprie routine tattiche e, dunque, la vitalità offensiva che caratterizza le sue formazioni (basti pensare ai miseri 3 gol segnati in 4 partite dai capitolini).

Così come la Juventus di Igor Tudor, attualmente al secondo posto, ma la cui tenuta fisica, causa Champions League, è stata messa a dura prova nel corso dell’ultimo match di campionato pareggiato con il Verona. Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni a dir poco scioccanti in merito ad altre due big nostrane.

Esonero Chivu dietro l’angolo? Le ultime

Perdere un derby è indubbiamente un peso piuttosto massiccio nella bilancia che porta o meno ad un esonero prematuro e, difatti, la stracittadina persa domenica pomeriggio avrà certamente allargato la piccola crepa presente sulla panchina di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano, tuttavia, può contare su un passato biancoceleste piuttosto felice, su una prestazione tutt’altro che indecorosa e sulla spiacevole giustificazione relativa alla plateale modestia della rosa a disposizione.

Discorso diverso per Christian Chivu, il cui breve percorso all’Inter ha già diviso con particolare efficacia la tifoseria nerazzurra. Da una parte vi sono infatti coloro i quali vorrebbero già liberarsi di un allenatore che parrebbe aver saggiato prematuramente le sensazioni di una panchina così blasonata, dall’altra chi, al contrario, perdona al tecnico rumeno le due due sconfitta su quattro, intravedendo delle idee tutt’altro che malvagie e un futuro in questo potrebbero concretizzarsi nel migliore dei modi.

L’Inter difatti non restituisce sostanzialmente mai la sensazione di una squadra mal assortita e, anche nelle sconfitte (in particolare con la Vecchia Signora), ha messo in campo un calcio propositivo e a dir poco gradevole alla vista. Di tutt’altro avviso, tuttavia, sembrerebbero essere i bookmakers di Eurobet, i quali valutano la cacciata di Chivu entro Natale come più probabile rispetto all’esonero di Sarri. Entrambi, comunque, viaggiano su quote sorprendentemente basse (3.50 per il toscano, 3.00 per l’ex Parma).