DIRETTA | Pellegrini tra rinnovo e addio alla Roma a gennaio: le news del 23 settembre

La vittoria contro la Lazio va ora dimenticata, testa al Nizza e all’Europa League: tutti gli aggiornamenti di oggi, è sempre calciomercato
L’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, tanto che nella prima pagina dell’edizione romana del Corriere dello Sport oggi in edicola si legge “Gasp sindaco“. Festa derby per la Roma, tifosi stregati da Gian Piero che carica ora gli attaccanti Ferguson e Dovbyk.
La vittoria contro la Lazio va però ora messa da parte, perché già domani si scende di nuovo in campo e sarà necessario iniziare col piede giusto l’avventura nella nuova Europa League. Il rendimento dell’anno scorso nella League Phase è stato insufficiente, e poi la Roma ha pagato subito il conto venendo eliminata dall’Athletic Bilbao.
La difesa sta facendo benissimo, ma ora servono i gol degli attaccanti ancora fermi al palo. Intanto inevitabilmente si parla dell’eroe del derby Lorenzo Pellegrini e del suo futuro. Perché anche oggi, come tutti i giorni dell’anno, è sempre calciomercato. Ecco tutti gli aggiornamenti odierni sulla Roma, ora per ora, mano a mano che arrivano.
- 9.51 L’ex dirigente della Roma, Monchi, lascia l’Aston Villa con effetto immediato secondo le informazioni di Fabrizio Romano. Il “progetto è chiuso” ha scritto il giornalista sul proprio profilo X.
- 9.35 Contrariamente a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, secondo Leggo dopo il gol nel derby sono invece in aumento le possibilità di un rinnovo del contratto con la Roma per Pellegrini. Per convincere definitivamente Gasperini, che lo apprezza dal punto di vista tecnico e umano, serve però un salto di qualità sul piano atletico.
- 9.21 Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante il gol nel derby, l’addio a gennaio resta lo scenario più probabile per Lorenzo Pellegrini. Il club giallorosso secondo la rosea non è intenzionato a rinnovargli il contratto e la soluzione migliore sarebbe l’addio a gennaio. E dopo il gol e magari altre prestazioni convincenti sarebbe più facile trovare dei nuovi acquirenti.