DIRETTA | Pellegrini tra rinnovo e addio alla Roma a gennaio: le news del 23 settembre

La vittoria contro la Lazio va ora dimenticata, testa al Nizza e all’Europa League: tutti gli aggiornamenti di oggi, è sempre calciomercato

L’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, tanto che nella prima pagina dell’edizione romana del Corriere dello Sport oggi in edicola si legge “Gasp sindaco“. Festa derby per la Roma, tifosi stregati da Gian Piero che carica ora gli attaccanti Ferguson e Dovbyk.

La vittoria contro la Lazio va però ora messa da parte, perché già domani si scende di nuovo in campo e sarà necessario iniziare col piede giusto l’avventura nella nuova Europa League. Il rendimento dell’anno scorso nella League Phase è stato insufficiente, e poi la Roma ha pagato subito il conto venendo eliminata dall’Athletic Bilbao.

La difesa sta facendo benissimo, ma ora servono i gol degli attaccanti ancora fermi al palo. Intanto inevitabilmente si parla dell’eroe del derby Lorenzo Pellegrini e del suo futuro. Perché anche oggi, come tutti i giorni dell’anno, è sempre calciomercato. Ecco tutti gli aggiornamenti odierni sulla Roma, ora per ora, mano a mano che arrivano.