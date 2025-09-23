Kean al posto di Gimenez: l’intrigo capitale ribalta la Roma

Ecco le ultime in merito al continuo valzer di centravanti che caratterizza l’attualità della massima lega italiana.

Il tema relativo ai centravanti è senza dubbio alcuno uno dei più caldi della massima lega italiana, dato che nel corso dell’estate la gran parte delle big nostrane si sono impegnate per risolvere l’evidente crisi dei bomber che ha colpito la Serie A lo scorso anno.

Basti pensare ai “miseri” 12 gol fatti segnare sul tabellino da Lautaro Martinez, il quale si era oramai abituato a statistiche ben diverse. Gli unici due centravanti ad aver mantenuto una media degna del proprio ruolo durante l’annata 24/25 sono stati Mateo Retegui e Moise Kean.

Come detto prima, tuttavia, le varie big della Serie A si sono impegnate perché questo spiacevole trend andasse a terminare e, difatti, diversi cambiamenti sono stati apportati.

Basti pensare all’approdo di Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca al Napoli (entrambi andati a segno nel giro dei pochi minuti spesi in campo), di Evan Ferguson alla corte giallorossa di Gasperini, di Christopher Nkunku sotto la gestione Allegri o di Jonathan David alla Juventus. Nelle ultime ore sono tuttavia emerse novità di rilievo in grado di smuovere ulteriormente il panorama dei bomber.

Gimenez e Kean nel mirino di Simeone: le ultime

L’avventura di Santiago Gimenez tra le fila del Milan è iniziata con le migliori delle aspettative da parte dei tifosi, che vedevano nel ‘bebote’ un prospetto che potesse finalmente donare ai rossoneri un futuro promettente. Le cose, come spesso accade nel calcio, sono andate in maniera ben diversa rispetto a quanto preventivato, dato che il messicano ex Feyenoord ha riscontrato numerose difficoltà nel conquistare sia gol che reali connessioni tattiche con i compagni.

Anche sotto la gestione Allegri la musica non è cambiata, dato che il ‘bebote’ è ancora a quota zero reti, nonostante una titolarità per ora mai messa in discussione.

Le deludenti prestazioni del classe 2001, tuttavia, potrebbero convincere Allegri a modificare radicalmente le gerarchie da qui a poco, dato che il ritorno di Leao si avvicina e la condizione fisica di Christopher Nkunku va migliorando giorno dopo giorno (grazie ad un dinamismo fuori dal comune, il francese può ricoprire diversi ruoli in attacco).

Gimenez rischia quindi di rimanere l’ultima ruota del carro rossonero, il che dona credibilità alle voci che lo vedrebbero fuori da Milanello a gennaio. In tal senso risultano piuttosto puntuali le recenti voci riportate da fichajes, secondo cui l’Atletico Madrid avrebbe inserito sia Gimenez – orbitato di recente anche intorno al pianeta Roma – che Moise Kean nella lista dei candidati al ruolo di centravanti.

Per quanto riguarda Kean il prezzo, visto l’ultimo anno da urlo, sarebbe indubbiamente più alto rispetto al ‘bebote’, il cui cartellino attualemnte si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro. Per Kean, attualmente in difficoltà nella problematica Fiorentina di mister Pioli, si parla invece di cifre intorno ai 40 milioni. Ricordiamo che il Milan ha più volte manifestato interesse nei confronti di Artem Dovbyk, su cui si potrebbero riversare nuovamente le attenzioni nel caso in cui Gimenez partisse.