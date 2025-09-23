Prezzo alle stelle e addio Inter: la Roma gode due volte

Prezzo alle stelle e addio Inter: la Roma sta godendo il doppio. Le ultime di calciomercato ridisegnano il futuro.

Le vicende di calciomercato si rivelano non poche volte interessanti anche per le evoluzioni che ne conseguono al termine della campagna acquisti. Non mancano esempi più e meno recenti rispetto a ribaltoni e cambiamenti che hanno visto giocatori e club cambiare in modo netto la propria posizione.

Restando in casa Roma, gli esempi non mancano in alcun modo, con uno dei nomi più in voga di questa fase che risulta essere proprio quello di Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Roma e Inter: il ribaltone Koné-Frattesi è già servito

Le notizie di questi giorni hanno generato un’attenzione legata soprattutto ai recenti retroscena che hanno riguardato il numero 7, vicinissimo alla cessione già durante lo scorso calciomercato invernale. Abbiamo, dunque, parlato dei 15 milioni accordati col Napoli, ma anche di altri scenari in Serie A, come quello dell’Inter.

Partite giocate: 316 partite

Gol segnati: 59 gol

Assist forniti: 59 assist

Questi numeri si riferiscono al contributo di Pellegrini finora, con un calciomercato che, però, ora pare far registrare una certa attenzione anche su un’altra coppia di nomi: Frattesi e Koné. Il rendimento sul campo finora sta vedendo, di fatto, aumentare sempre più la valutazione di Manu.

Tante volte, invano, finito nella lista dei desideri della Roma, il centrocampista ex Sassuolo, invece, non riesce a trovare spazio nemmeno con Chivu. Perciò, anche a gennaio si potrebbe assistere a nuovi affondi volti a portare Frattesi lontano da Milano.

Il prezzo, contrariamente a quello incrementale di Kone, si sta abbassando sempre di più e potrebbe vedere l’Inter costretta ad accontentarsi di cifre ben diverse rispetto a quelle pretese fino a poco fa.