Calciomercato Roma, infortunio choc e Juve travolta

Arriva un infortunio a cambiare tutti i programmi di mercato: il giocatore in orbita Juventus ora è pronto a fare un altro percorso professionale

La Roma aveva insidiato i bianconeri la scorsa estate, non riuscendo ad affondare il colpo proprio alla fine di agosto. Massara ha lanciato l’assalto in modo parallelo a Sancho, con Tudor che invece spingeva per averlo alla Continassa. Tra i due litiganti gode una big europea.

Sul mercato, così come in classifica, Roma e Juventus sono avversarie. Lo scorso anno si sono giocate il quarto posto Champions e quest’anno potrebbero ripetere la scena. Per arrivare in cima alla Serie A c’è bisogno per entrambe di completare la rosa a gennaio, con almeno un paio di tasselli preziosi.

A centrocampo sia Tudor che Gasperini sono corti. Da un lato ci sono le necessità dei bianconeri che non vedono in Koopmeiners un giocatore su cui puntare. Dall’altra c’è il tecnico piemontese che ha chiesto sin da agosto un altro giocatore in mediana, per affiancare Kone, Cristante ed El Aynaoui.

Massara non è riuscito a portare Pessina e ogni discorso è stato rinviato alla finestra invernale. Il nome su cui entrambe avevano puntato era Kobbie Mainoo, talento dello United, poco apprezzato da Amorim e in uscita da Manchester.

Mainoo potrebbe unirsi al Barcellona a gennaio: c’è un infortunio che preoccupa i blaugrana

Su Mainoo non ci sono chiaramente solo Juve e Roma, ma una serie di squadre di grande livello in tutta Europa. Una di queste è il Barcellona di Flick, che si sta giocando per l’ennesima volta la leadership della Liga con il Real Madrid. Un infortunio preoccupa e non poco i catalani, ovvero quello di Gavi.

Il fenomenale centrocampista è fermo ai box e rientrerà in campo non prima di marzo 2026. I blaugrana, quindi, potrebbero decidere di acquistare il sostituto dello spagnolo nel corso della sessione invernale di mercato. Tra i preferiti c’è proprio Kobbie Mainoo del Manchester United. Il classe 2005 sta giocando solo pochi minuti con i Red Evils e non vuole perdere la nazionale in vista del Mondiale.

Il Barcellona punterebbe alla formula del prestito con diritto di riscatto. Le trattative tra le due big europee potrebbero decollare nelle prossime settimane.