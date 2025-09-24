Dimissioni UFFICIALI: l’ex Roma ha già detto basta

Dimissioni ufficiali: l’ex Roma ha detto già basta. Una decisione arrivata in maniera improvvisa. Vanno via tutti

Una decisione ufficiale comunicata nella notte. L’ex Roma non ce l’ha fatta più. Ha detto basta. Eppure, in estate, le cose erano andate anche abbastanza bene. Invece poi tutto è naufragato.

Renato Gaucho, ex Roma, non è più l’allenatore del Fluminense. E’ stato lo stesso club brasiliano ad annunciarlo con una nota sui propri profili ufficiali. Una decisione inaspettata.

Renato Gaucho dice basta: dimissioni ufficiali

“Il Fluminense FC annuncia che Renato Gaúcho – si legge nella nota pubblicata nella notte – non è più alla guida della squadra. L’allenatore si è dimesso dopo la partita di martedì (23 settembre). Anche gli allenatori in seconda Alexandre Mendes e Marcelo Salles lasciano il club. Il club li ringrazia per la loro dedizione e augura loro un futuro ricco di successi nelle loro carriere. L’allenatore assistente permanente Marcão assume la guida della squadra ad interim”.

Un comunicato scarno, secco, a conclusione di un’esperienza su una panchina importante. E Gaucho ha anche fatto benissimo nel Mondiale per Club, portando i brasiliani avanti, e che hanno sognato anche di arrivare in finale ad un certo punto.

Le cose però non hanno seguito la stessa linea, anzi. Sono andate sempre peggio e alla fine sono state queste dimissioni già accettate dalla società. Un ex Roma, in questo caso, che non è riuscito a trovare la giusta quadra. E le dimissioni sono apparse la cosa più naturale di tutte.