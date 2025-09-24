DIRETTA | L’esordio della Roma in Europa League, tensione tra le tifoserie: le news del 24 settembre

Inizia il girone di Europa League con la Roma impegnata a Nizza, dove nella notte ci sono stati contatti tra le tifoserie
Archiviata l’importante vittoria nel derby contro la Lazio, la Roma inizia oggi il suo percorso in Europa League con una trasferta non semplice sul campo del Nizza. L’allenatore Gasperini, che questo trofeo lo ha vinto due stagioni fa alla guida dell’Atalanta, in conferenza stampa ieri ha lasciato intendere che ci sarà turn over, ma non una vera e propria rivoluzione.
I vari Svilar, Ndicka, Mancini, Koné e Soulé saranno in campo, sarebbe importante iniziare il girone con il piede giusto: finire nelle prime otto posizioni darebbe una grande mano nella gestione della stagione e potenzialmente sarebbe d’aiuto per mettere in discesa la strada verso un’eventuale finale.
Queste le probabili formazioni della partita in programma alle 21:
NIZZA (3-4-3): Diouf; Peprah, Dante, Bah; Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Diop, Kevin Carlos, Boga.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.
Non si parla solo della partita, come tutti i giorni dell’anno non mancano mai rumors di calciomercato e altro ancora. Tutte le notizie odierne sulla Roma le trovate qui di seguito, ora per ora, mano a mano che arrivano.
- 9.20 – Cambia l’orario ufficialmente del ritiro dei biglietti per i tifosi della Roma. Così come si legge sul sito ufficiale del club, al meeting point si entrerà alle 16. Alle 17 parte la prima navetta verso lo stadio, alle 19 l’ultima. Una volta entrati in quell’area non sarà più possibile uscire.
- 8.33 – La notte della vigilia della partita di Europa League tra Nizza e Roma è stata abbastanza movimentata. Come riporta Calciomercato.it intorno alle 22.30 di ieri ci sono stati dei disordini nella piazza più importante della città con il contatto tra un gruppo di tifosi del Nizza e alcuni ultras della Roma. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, ma la tensione resta alta in vista del match di oggi.