DIRETTA | L’esordio della Roma in Europa League, tensione tra le tifoserie: le news del 24 settembre

Inizia il girone di Europa League con la Roma impegnata a Nizza, dove nella notte ci sono stati contatti tra le tifoserie

Archiviata l’importante vittoria nel derby contro la Lazio, la Roma inizia oggi il suo percorso in Europa League con una trasferta non semplice sul campo del Nizza. L’allenatore Gasperini, che questo trofeo lo ha vinto due stagioni fa alla guida dell’Atalanta, in conferenza stampa ieri ha lasciato intendere che ci sarà turn over, ma non una vera e propria rivoluzione.

I vari Svilar, Ndicka, Mancini, Koné e Soulé saranno in campo, sarebbe importante iniziare il girone con il piede giusto: finire nelle prime otto posizioni darebbe una grande mano nella gestione della stagione e potenzialmente sarebbe d’aiuto per mettere in discesa la strada verso un’eventuale finale.

Queste le probabili formazioni della partita in programma alle 21:

NIZZA (3-4-3): Diouf; Peprah, Dante, Bah; Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Diop, Kevin Carlos, Boga.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.

Non si parla solo della partita, come tutti i giorni dell’anno non mancano mai rumors di calciomercato e altro ancora. Tutte le notizie odierne sulla Roma le trovate qui di seguito, ora per ora, mano a mano che arrivano.