Patto col diavolo: Maignan al posto di Svilar

Maignan al posto di Svilar, spunta la clamorosa notizia di calciomercato dopo il patto col Diavolo. Le ultime in casa Roma e Milan.

Le questioni di calciomercato in grado di tenere elevata l’attenzione nel corso della passata estate sono state numerose e hanno riguardato tutta una serie di aspetti e dinamiche intrecciantisi anche con i piani alti di altre società e realtà. Superata la parentesi iniziale, contraddistinta dalla curiosità e dall’attesa rispetto alle scelte in panchina che attendevano tanti club, Roma inclusa.

Una volta disambiguata la decisione di Ranieri e colleghi di puntare su Gian Piero Gasperini, in quel di Trigoria sono stati affrontati tanti altri discorsi, coinvolgenti non solo le entrate da concretizzare per accontentare il nuovo allenatore, ma anche le possibili decisioni sul fronte degli addii. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di una progettualità e una programmazione che è passata anche per le attente valutazioni sul fronte dei rinnovi.

Una delle più delicate e importanti, ovviamente, ha interessato Mile Svilar, protagonista di un’estate che lo ha sempre visto esprimere in modo chiaro il proprio anelito alla permanenza, sebbene le notizie delle prime settimane avessero fatto registrare possibili divergenze di vedute che rendevano non del tutto scontata un’intesa tra le parti.

Accordo e addio Milan, effetto domino con la Premier League: Maignan e Svilar protagonisti

Così non è stato, con il portiere ex Benfica che ha accettato le condizioni contrattuali proposte dalla Roma, club al quale si è legato fino al 2030 con uno stipendio da circa 4 milioni di euro all’anno. Cifre importanti ma squisitamente coerenti con il valore e il livello delle prestazioni assicurate da un profilo come quello del portiere nato in Belgio.

La posizione di Svilar, dopo questo rinnovo, resta ovviamente solidissima, sebbene la sua importanza come giocatore continui a poter potenzialmente intrecciarsi con questioni di calciomercato di ben più ampio respiro. Più nello specifico, non vanno sottovalutati gli aggiornamenti provenienti da TalkSport sugli interessi del Manchester United per Mike Maignan, portiere del Milan entrato nel suo ultimo anno di contratto con i rossoneri.

Nonostante gli interessi del Chelsea, sono proprio i Red Devils ad avere messo concretamente nel mirino l’estremo difensore di Allegri: ora l’intreccio con Svilar è quantomeno intuibile, alla luce degli interessi maturati nei suoi confronti proprio da parte dei Diavoli Rossi d’Inghilterra. Qualora questi ultimi raggiungessero un accordo con il portiere dell’altro ‘Diavolo’, quello milanese, il Milan resterebbe senza un valido elemento tra i pali: non da sottovalutare, dunque, gli importanti gradimenti del Milan nei confronti proprio del portiere della Roma, finito altresì sul taccuino del Chelsea nel recente passato.