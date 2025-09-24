Soldi a secchiate da Manchester: l’Inter fa tremare la Roma

Emergono novità di rilievo in merito al calciomercato di Inter e Roma, i cui già precari equilibri sono destinati a mutare.

Nonostante il caratteristico nazionalismo critico che da sempre caratterizza gli italiani, è indubbio come la Serie A, al netto della parabola discendente che nelle ultime due decadi ha colpito sul piano calcistico la penisola, continui ad essere un lido a cui guardare quando di pensa al calcio europeo.

Se è vero che negli ultimi anni si è affermato con particolare convinzione quel fenomeno che vedeva rinascere nel Bel Paese calciatori che avevano manifestato evidenti difficoltà in Premier League – spesso per via di un esasperato tatticismo tipico delle nostre latitudini, in grado di rallentare i ritmi e permettere a elementi abituati ad altre velocità di fare la differenza -, è anche evidente come le altre leghe abbiano guardato alla Serie A con particolare interesse.

In tal senso sono emerse di recente delle indiscrezioni in grado di smuovere con vigore l’attuale panorama calcistico nostrano, già sufficientemente in bilico per via delle numerose metamorfosi avvenute nel corso dell’estate. Inter e Roma sono tra le società che più di tutte stanno tentando di ottenere un nuovo equilibrio sotto diversi punti di vista e, le ultime novità di mercato, potrebbero influenzare direttamente il futuro di questi due storici club della Serie A.

Angelino al posto di Dimarco: lo United mischia le carte di Inter e Roma

I possibili ribaltamenti di equilibri giallorossi e nerazzurri riguardano in particolare due dei pilastri più solidi che i due club possono attualmente vantare. Stiamo parlando di Federico Dimarco e José Ángel Esmorís Tasende, detto Angeliño. Queste i dati dei due:

età : tutti e due classe 1997

: tutti e due classe 1997 ruolo : tutti e due quinti di centrocampo

: tutti e due quinti di centrocampo scadenza contratto: Dimarco nel 2027, Angelino nel 2028

Entrambi sono infatti due dei leader tecnici delle rispettive formazioni, a cui donano generose dosi di qualità e intelligenza calcistica. Nel caso del talento nerazzurro pare che, secondo quanto riportato da TeamTalk, il Manchester United sia intenzionato ad affondare il colpo durante la sessione di mercato invernale.

Ruben Amorim ha infatti inserito il raffinato esterno ex Parma nella lista dei desideri, il che, naturalmente, mette la dirigenza nerazzurra in una posizione non facile. Difatti, quando un gigante della Premier mette nel mirino un calciatore, i volumi di capitale in gioco spesso lasciano poco spazio a delle vere e proprie resistenze.

In questo caso i vertici nerazzurri potrebbero trovarsi a ricevere sulla propria scrivania un’offerta irrinunciabile, che porterebbe il talento milanese lontano da Appiano Gentile. È a quel punto che i nerazzurri potrebbero guardare ad Angelino come logico erede, dato che i due condividono gran parte delle caratteristiche che li hanno portati ad essere tra gli esterni più stimati e apprezzati del campionato.