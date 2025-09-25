20 milioni e addio Roma: la Juve sovrasta il Milan

20 milioni e addio Roma, le ultime di calciomercato hanno del clamoroso: sovrasto immediato della Juventus sul Milan per il talento.

Spesso il calciomercato è fatto anche di tempistiche e capacità di inserimento nel momento esatto e congeniale per la felice riuscita delle trattative. Lo ricordano, ad esempio, le ultime ore del mese di agosto, che avevano visto Massara e colleghi tentare di approfondire tutta una serie di discorsi legati ad uscite e necessità di piazzamenti di giocatori non congeniali per Gasperini.

Riavvolgendo ulteriormente il nastro, però, andando oltre a quella parentesi che aveva fatto assistere anche al tormentone Sancho, va segnalato e ricordato anche un altro nome che, sebbene con un’eco diversa rispetto a quella di Sancho, ha attirato attenzioni e generato attese proprio come fatto dall’esterno inglese.

Trattasi di Marco Palestra, laterale dell’Atalanta, passato in prestito al Cagliari la scorsa estate.

20 milioni per Palestra, la Roma non riuscì a chiudere: futuro blindato con l’Atalanta

Accostato a diverse big come Juventus e Milan, Palestra era stato vicino anche alla Roma. Più nello specifico, come si ricorderà, a gennaio i giallorossi avevano offerto 20 milioni di euro all’Atalanta per provare a chiudere una trattativa, rimasta poi non concretizzata per alcune dinamiche finanziarie che avevano impedito agli addetti ai lavori di Trigoria di spingersi fino a tale cifra.

Fin qui protagonista di un buon impatto in Sardegna, Palestra è destinato a restare in Serie A, ma non a firmare, almeno per ora, con una delle big su menzionate.

Secondo le penne di Tuttomercatoweb, infatti, l’intenzione dell’Atalanta è quello di trattenere il giocatore, confidando in una crescita continua in quel di Cagliari volta, più che a calamitare nobili attenzioni, ad assicurarsi una valida alternativa su una fascia che a Bergamo fa già affidamento sul saggio Zappacosta e sull’esplosivo nome di Bellanova.