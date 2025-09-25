Cambio della guardia tra Inter e Roma: vogliono chiuderla subito | ASRL

Cambio della guardia tra la Roma e l’Inter: vogliono chiudere subito la trattativa di calciomercato. Coinvolto Pellegrini e un altro nome tutt’altro che scontato.

I nomi in grado di mantenere elevate le aspettative e le attenzioni in casa Roma nel corso dell’ultima estate sono numerosi e hanno ben riflesso il momento di grandi cambiamenti attraversato dai giallorossi in questi mesi.

Che in quel di Trigoria ci si sarebbe dovuto aspettare una sorta di rivoluzione era cosa nota già da tempo, come aveva più volte lasciato intendere lo stesso Ranieri nella passata stagione, confermando la propria chiara posizione di non voler continuare ad allenare e assumendosi la responsabilità nel presentare la lista di profili adatti alla panchina giallorossa per il nuovo percorso.

La scelta, alla fine, è caduta su Gian Piero Gasperini, ufficializzato e presentato quasi contestualmente al ritorno nella Capitale di Frederic Massara e alla separazione da Ghisolfi: un cambiamento, insomma, olistico e abbracciante una pluralità di aspetti che ha permesso di capire come si stia, di fatto, catalizzando sin da principio un percorso progettuale totalmente nuovo, sul piano tecnico, oltre che dirigenziale e societario.

Pellegrini in Premier League: è sulla lista del Leeds insieme a Zielinski

Rispetto ad un anno fa, i nomi cambiati ai piani alti di Trigoria sono stati numerosi e, prossimamente, sono tutt’altro che da escludersi cambiamenti anche tra le fila della stessa squadra. Più nello specifico, gli ultimi giorni di calciomercato, un po’come capitato anche lo scorso anno, sono stati quelli in grado di suscitare le attenzioni principali.

Questa volta, l’attesa aveva riguardato la presunta, ma poi mancata, consegna di un esterno di attacco nelle mani del tecnico. Il discorso principale, però, aveva interessato anche le uscite e, nello specifico, le delicate posizioni di giocatori come Dovbyk e Pellegrini.

Dell’ucraino, nello specifico, si era parlato soprattutto nell’ottica di un possibile scambio con il Milan, alla luce di una centralità che mai sembra aver avuto nelle idee di Gasperini. Dovbyk, alla fine, è rimasto, proprio come un Pellegrini il cui futuro resta tutto da disambiguare e capire. Nello specifico, gli ultimi giorni sono stati molto importanti, con il goal nel derby che ha quantomeno ricollocato in una posizione di maggiore spessore e ritrovata serenità il numero 7 giallorosso.

Sul suo conto, ora, giungono però delle notizie di non trascurabile importanza, coinvolgenti anche l’Inter: stando ad informazioni in possesso della redazione di Asromalive.it, infatti, il Leeds è alla ricerca di un centrocampista con propensione all’attacco e, tra i vari nomi, oltre a Zielinski dell’Inter, ci sarebbe proprio Lorenzo Pellegrini.