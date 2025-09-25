Sbattuto fuori da Guardiola: mani legate Allegri, lo prende la Juve

Emergono novità di rilievo in merito ad un’operazione di mercato relativa al City di Guardiola, pronta a coinvolgere Juve e Milan

Il predominio della corazzata partenopea guidata da Antonio Conte appare più solido che mai, dato che, oltre ad essersi concretamente rinforzata, la formazione guidata dal tecnico salentino può contare sul diffuso caos che regna tra le dirette rivali, costrette a ricercare con disperata frenesia dei punti fermi su cui costruire un nuovo equilibrio dopo un’estate di cambiamenti.

Non vi è infatti una singola big nostrana, sempre ad esclusione del Napoli, che non abbia cambiato assetto in panchina negli scorsi mesi (anche lo stesso Tudor ha potuto saggiare soltanto per una manciata di settimane la scorsa stagione). Un dato non secondario che, in questo inizio di stagione, sta garantendo al Napoli un vantaggio quantomeno in termini di familiarità delle routine.

Per ora, comunque, le due inseguitrici che più di tutte hanno manifestato maggior dimestichezza con i cambiamenti apportati sembrerebbero essere Juventus e Milan… non a caso attualmente al secondo e al terzo posto della classifica.

È vero… la Roma di Gasperini si trova a pari merito con i rossoneri in termini di punti conquistati, ma la sensazione è che Allegri sia riuscito più rapidamente rispetto al collega torinese a ottenere quanto desiderato (in questo caso specifico riuscendo persino ad evolvere parte delle dinamiche che lo avevano portato a stravincere con la Vecchia Signora). Nelle ultime ore sono emerse novità di mercato relative proprio a Juventus e Milan.

City, Kalvin Philips ad un passo dall’addio: Juve e Milan in agguato

L’orchestra bianconera di Igor Tudor, al netto dalla recentissima e comprensibile battuta di arresto causata da un calendario fittissimo, appare piuttosto attrezzata per affrontare la stagione da poco iniziata, durante cui il tecnico croato sembrerebbe avere a disposizione un considerevole dispiegamento di forze.

Vi è tuttavia un tassello che, secondo svariati tifosi, sembrerebbe mancare al mosaico bianconero. Si tratta di un regista basso che possa dettare con maggior qualità i tempi e i movimenti in giro per il rettangolo verde.

In tal senso spiccano le recenti indiscrezioni riportate da Ekrem Konur sul proprio profilo X(Twitter), secondo cui la Vecchia Signora e il Milan di Max Allegri avrebbero posato gli occhi su Kalvin Philips del Man City. Alla corte di Guardiola il mediano classe 1995 non ha mai realmente conquistato un ruolo, ritrovandosi sballottato da un prestito all’altro, il che farebbe pensare che per il City, vista l’età anagrafica dell’elemento in questione, questa possa essere una delle ultime occasioni per capitalizzare sul suo cartellino.

È probabile che la Juventus possa riservare a tale colpo un impegno maggiore rispetto ai rossoneri, che in Samuele Ricci hanno trovato il perfetto metronomo in quelle situazioni in cui occorre un mediano che riporti ordine e geometrie nella manovra rossonera.