Calciomercato Roma, doppia pista italiana per Pisilli | ASRL

Il centrocampista giallorosso sta vivendo un momento difficile, ma il mercato vigilia

Protagonista di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative personali e di squadra, Niccolò Pisilli è finito nel mirino della critica per il fallo da rigore su Mendy, che ha riaperto la sfida di mercoledì sera contro il Nizza in Europa League.

Nel post partita, Gian Piero Gasperini ha usato più carota che bastone nei confronti del giovane centrocampista, che lo scorso febbraio ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2029.

Già nelle ultime settimane della sessione estiva di calciomercato, tuttavia, si è parlato di una possibile uscita del 21enne capitolino.

Roma, Pisilli piace a due club italiani

All’epoca, si parlò soprattutto di Premier League e in particolare di Newcastle e Tottenham che, tuttavia, non presentarono offerte ufficiali alla Roma. Ora, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, anche in Serie A stanno monitorando la situazione di Pisilli.

Fermo restando che il club giallorosso, a meno di offerte irrinunciabili, vorrebbe considerare più un prestito che una cessione a titolo definitivo, Bologna e Atalanta stimano le caratteristiche tecnico-tecniche del numero 61 romanista.

Soprattutto il suo dinamismo si sposerebbe molto bene con le idee di Vincenzo Italiano e Ivan Juric, con quest’ultimo che ha già avuto modo di conoscere il calciatore durante la sua parentesi giallorossa.

Ad oggi, si tratta di un semplice monitoraggio e di una richiesta d’informazioni preliminari ma, come accaduto in estate con la Premier, anche i due club italiani sopra citati non hanno ancora mosso passi ufficiali con la Roma.