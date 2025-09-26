DIRETTA Roma, rischio stangata da parte dell’UEFA: le news del 26 settembre

Il rischio stangata da parte dell’UEFA rovino il magico momento dei tifosi della Roma dopo le vittorie contro Lazio e Nizza

Se sul campo tutto procedere a meraviglia per la Roma di Gasperini dopo le vittorie nel derby contro la Lazio e a Nizza nella prima partita del girone di Europa League, fuori dal rettangolo di gioco c’è una notizia che preoccupa i tifosi giallorossi.

A causa degli scontri di Nizza, infatti, potrebbe arrivare già nella giornata odierna una stangata da parte dell’UEFA. Secondo il Corriere dello Sport, i tifosi giallorossi rischiano di non poter seguire la squadra lontano dall’Italia per un po’, almeno per le altre trasferte della prima fase, le due di Glasgow (Rangers e Celtic) e quella di Atene (Panathinaikos).

C’è però da pensare alla prossima partita di Serie A, in casa contro il Verona, dove i tifosi naturalmente ci saranno e riempiranno come al solito l’Olimpico. E molto probabilmente vedranno ancora in azione da titolare Lorenzo Pellegrini, che dopo il gol nel derby e l’assist di Nizza, dovrebbe ricevere ancora la fiducia di Gasperini.

