Dovbyk al posto di Vlahovic: titoli di coda scritti a gennaio

Incrocio su di giri tra l’attaccante giallorosso e il bomber della Juventus: svelati tutti i risvolti

Definire complicato il suo inizio di stagione con la Roma sarebbe solo un eufemismo. Ad ogni modo, protagonista di una prestazione opaca anche contro il Nizza, Artem Dovbyk continua a far parlare di sé soprattutto per le vicende di mercato che lo vedono protagonista.

Gli interessamenti dei club di Premier League a cui il bomber ucraino è stato accostato in tempi e in modi diversi potrebbero infatti portare a sviluppi concreti già a gennaio. In tal senso, secondo quanto riferito da FootItalia.com, occhio soprattutto al West Ham. Alla ricerca di un attaccante al quale consegnare le redini di un reparto che sta faticando più del previsto, gli Hammers stanno sondando diverse piste.

Intenzionato a far saltare il banco già a gennaio sulla questione riguardante il nuovo centravanti, il club inglese avrebbe dunque stilato una short list nella quale sarebbe presente proprio Dovbyk.

Calciomercato Roma, intreccio bomba con Vlahovic: ecco cosa sta succedendo

Il che sorprende fino ad un certo punto visto che, tra i tanti club a cui è stato accostato l‘ex Girona nelle scorse settimane, una delle compagini cerchiate in rosso era proprio la squadra attualmente allenata da Potter.

Come inevitabile che sia, però, Dovbyk non è il solo profilo preso in considerazione dal West Ham che – ad esempio – sta continuando a lavorare sottotraccia anche per Dusan Vlahovic. Sebbene la corsa all’attaccante serbo risulti piuttosto complicata dal numero delle pretendenti all’attuale bomber della Juventus, i londinesi non vorrebbero farsi trovare impreparati.

Discorso, quest’ultimo, valido per gennaio ma che può essere esteso anche per l’estate. Che si possano dunque porre le premesse per un valzer sulle punte tra Dovbyk e Vlahovic, pronto a calamitare l’attenzione mediatica nel corso delle prossime settimane? Al momento un’ipotesi, in futuro chissà.