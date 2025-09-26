Gasperini fa fuori l’Inter: firma con la Roma a gennaio

Calciomercato Roma, Gasperini taglia fuori l’Inter e anche il Napoli: firma con i giallorossi a gennaio. Cosa sta succedendo

Come cambiano le cose in poco tempo. In meno di una settimana in questo caso. Sì, perché al momento il “nuovo acquisto” della Roma è Lorenzo Pellegrini.

Gol decisivo al derby e prestazione importante a Nizza, in Europa League. Il capitano senza fascia – e chissà, magari potrebbe anche tornare al suo braccio – è decisivo. Eccome se lo è. E anche Massara, così come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, potrebbe pensare al rinnovo.

Di certo, secondo Il Romanista, Gasperini una decisione l’avrebbe già presa.

Calciomercato Roma, la decisione di Gasperini

Il tecnico lo vuole tenere. E non sarebbe contento – spiega Il Romanista – se la società lo dovesse cedere a gennaio. Quindi o Pellegrini andrà via a parametro zero (una cosa che lui non vorrebbe, anche perché ama questo club), oppure si potrebbe iniziare a parlare di rinnovo.

Sì, una cosa inimmaginabile fino a poco tempo fa, qualcosa che va oltre tutti i pensieri che erano stati fatti attorno alle prestazioni del giocatore. Che la Roma aveva messo ufficialmente sul mercato: ma non sono arrivate offerte oppure non ne sono arrivate importanti da prendere in considerazione.

Pellegrini nel corso delle passate settimane è stato accostato con una certa insistenza sia al Napoli – con il quale lo scorso gennaio era stato trovato un principio d’accordo – sia all’Inter, con Chivu che lo vedrebbe bene nel suo 3-5-2 oppure nel 3-4-2-1 che vorrebbe utilizzare. Ma la firma potrebbe arrivare per la Roma.