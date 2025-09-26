Paratici nella capitale dopo le dimissioni: l’accordo è già chiuso

Emergono novità a dir poco rilevanti in merito al futuro professionale di Fabio Paratici. Ecco le ultime sull’ex DS bianconero

Quando si prende in considerazione la figura di Fabio Paratici appare difficile non considerare il lavoro svolto in qualità di direttore sportivo alla corte della Vecchia Signora.

Lavorando al fianco di Giuseppe Marotta, infatti, l’ex ds del Tottenham, ha letteralmente plasmato una delle squadre più vincenti della storia del calcio italiano, portando tra i giocatori più esaltanti che il campionato italiano abbia mai accolto.

In tal senso basti pensare che sotto la sua gestione i tifosi bianconeri hanno visto approdare a Torino la classe di Andrea Pirlo, lo strapotere di Arturo Vidal, la spietata qualità di Gonzalo Higuain e Carlitos Tevez, l’aura di Cristiano Ronaldo, la magia di Paulo Dybala e l’infinita raffinatezza di Paul Pogba.

Insomma… tra le operazioni più esaltanti e altisonanti della storia bianconera (e non solo), che hanno permesso prima ad Antonio Conte e poi a Max Allegri di inanellare una serie di risultati storici. Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito al futuro prossimo del DS classe 1972.

Paratici-Tottenham, altro colpo di scena dopo le dimissioni di Levy: ritorno ad un passo?

Costretto nell’aprile del 2023 a presentare le proprie dimissioni dal Tottenham per via del caso plusvalenze che ha colpito la Vecchia Signora, Paratici negli ultimi mesi sembrava ad un passo dal ritorno ai vertici degli Spurs, con cui negli ultimi due anni aveva collaborato in veste di consulente esterno.

Le recenti dimissioni dello storico presidente Daniel Levy avevano tuttavia portato quasi a zero le probabilità che questo ritorno potesse concretizzarsi, dato che la sensazione era che dovesse avvenire una profonda metamorfosi all’interno della quale Paratici difficilmente sarebbe stato concepito.

Nelle ultime ore, tuttavia, secondo quanto appreso da TBR Football, pare che il nuovo CEO dei londinesi, Vinai Venkatesham, abbia manifestato chiaramente la volontà di riportare in via definitiva il ds italiano tra i corridoi del centro sportivo londinese.