Scambio con Yildiz e 60 milioni: la Roma è già un ricordo

Scambio da 60 milioni e addio Roma: Yildiz al centro di una trattativa di calciomercato che trascina, oltre che la Juventus, anche l’Inter.

I nomi che continuano a suscitare attenzioni e attese anche a calciomercato concluso sono diversi e sono rappresentati da una pluralità di profili che hanno fin qui ottenuto nobili avances all’interno del nostro campionato e non solo.

Annoverabile in questo discorso è anche un profilo tutt’altro che banale, quale quello di Kenan Yildiz, attaccante turco della Juventus vantante dalla propria parte una carriera appena iniziata e foriera di grandi soddisfazioni.

La Vecchia Signora ne ha confermato importanza e centralità con la consegna di un numero pesante ed emblematico come il 10, divenuto icona della qualità e della fiducia che Kenan vanta ormai in quel di Torino.

60 milioni e Trossard per Yildiz: coinvolte anche la Roma e l’Inter

In un’estate che ha permesso di assistere a dei cambiamenti importanti anche tra le fila juventine, catalizzando altresì grandissime attenzioni soprattutto su fronti caldi quali quello legato a Vlahovic, Yildiz ha vissuto l’ultima estate consapevole del proprio valore e nella posizione di chi, in attesa di rinnovo, difficilmente avrebbe potuto lasciare i bianconeri senza un’offerta monstre.

Ciò non toglie che le attenzioni ci siano state e possano ripresentarsi anche in futuro, alla luce della rilevanza che il giocatore ha assunto soprattutto in Premier League. Accostato ad un insieme di squadre inglesi, Yildiz è finito soprattutto nel mirino dell’Arsenal, sul cui interesse vengono riferiti aggiornamenti da Radio Radio.

Più nello specifico, il club capitolino potrebbe arrivare ad offrire alla Juventus una cifra da 60 milioni di euro più il cartellino di Leandro Trossard. Una trattativa tutt’altro che banale, non solo per motivi economici, ma anche per il coinvolgimento di un nome come quello dell’attaccante dei Gunners, finito nella lista dei desideri, oltre che della Roma, anche dell’Inter.