Uragano Vlahovic e Dovbyk; furia Simeone e nuovo bomber

C’è un uragano che coinvolge i bomber di Juve e Roma: Dovbyk e Vlahovic sono in uscita e a gennaio devono trovare sistemazione. La sponda giusta arriva da Simeone

L’Atletico Madrid ha un nome che era finito già sul taccuino di mezza Serie A. Prima di parlare dei colpi in entrata per l’inverno, c’è da sistemare gli esuberi dei numeri 9. Tudor e Gasperini vorrebbero poter contare su forze fresche a breve, anche per un discorso economico delle società.

Il tourbillon di attaccanti che si attendeva già in estate a livello europeo è stato rinviato almeno di 4 mesi. Bisognerà attendere gennaio, in diversi contesti, per un cambio in prima linea. Ad esempio in Serie A, come detto, Juventus e Roma hanno bisogno di numeri 9 differenti. La storia di Vlahovic e Dovbyk è giunta al capolinea dal punto di vista tecnico e resta in piedi solo per una necessità economica.

Piazzare i due giocatori a gennaio non sarà semplicissimo e su questo si stanno già concentrando sia Comolli che Massara. Trovare un’alternativa a loro due poi può diventare anche piuttosto semplice, avendo cash in mano da investire. Per quanto riguarda Vlahovic sembra che ci sia già una possibile destinazione gradita, in Spagna.

Sorloth in uscita da Madrid: Simeone punta Vlahovic

A Madrid, sponda Atletico, stanno facendo i conti con le difficoltà dell’attacco in queste prime giornate, nella fattispecie per il rendimento di Sorloth, molto distante da standard accettabili. Simeone ha intenzione di scaricarlo a gennaio, come riportato dalla stampa spagnola (Roma già interessata al ragazzo lo scorso anno e ancora in agguato).

Per sostituire il norvegese, il nome giusto per i biancorossi potrebbe essere proprio Dusan Vlahovic, che resta in uscita da Torino. Considerando il contratto in scadenza la prossima estate il prezzo del cartellino può essere piuttosto contenuto e facilmente ottenibile dalla cessione di Sorloth. Lo scorso anno il norvegese è arrivato a quota 20 gol complessivi, in soli 1.500 minuti giocati.

Vedremo se alla fine Simeone avrà quella spinta in più che spera per il suo attacco.