Cacciato dai Friedkin, torna in panca contro la Roma: esonero già deciso

Esonero già deciso dopo la presa di posizione dei Friedkin: torna in panchina proprio contro la Roma di Gasperini.

Le notizie relative ad esoneri e scossoni in panchina paiono destinate a non mancare in alcun modo anche in questa stagione, a livello italiano e continentale. Le difficoltà di diverse squadre hanno in queste settimane a portare quantomeno a delle ipotesi di scricchiolio, anche tra le fila di importanti club di Serie A.

La situazione, più genericamente, sta toccando anche realtà europee, con ripercussioni che potrebbero avere, in modo più o meno diretto, ripercussioni anche in casa Roma. Tra le fila giallorosse, come noto, non si è nuovi a scossoni e grandi cambiamenti in panchina, con l’ultimo campionato tristemente memore per questa questione.

L’arrivo di Claudio Ranieri a novembre 2024, però, ha garantito una continuità preservata fino a fine stagione, quando il testaccino ha poi deciso di puntare su Gian Piero Gasperini e catalizzare un percorso totalmente nuovo in quel di Trigoria.

Dyche sempre più in bilico coi Rangers: l’ex Evertonr rischia un altro esonero

La posizione dell’ex Atalanta in casa Roma non va nemmeno nominata, alla luce di una centralità e di una fiducia che lo stesso Ranieri ha evidenziato essere fuori discussione e fuori del tempo, con questa stagione fungente anche come fase di studio e organizzazione da parte di Gian Piero per mettersi in gioco in una realtà affascinante quanto delicata.

Intanto, tornando alla trasversalità dei cambi in panchina, va evidenziato che la giornata odierna è stata già importante per l’ufficialità dell’esonero di Potter in casa West Ham. La prossima novità, ora, potrebbe riguardare i Rangers, avversari della Roma in Europa League il 6 novembre.

Il club scozzese sembrerebbe, infatti, sempre più vicino ad esonerare Dyche. L’ex allenatore dell’Everton, sollevato dal proprio incarico proprio dai Friedkin lo scorso anno, è secondo BettingOdds.com sempre più indiziato a perdere la panchina: un suo esonero, infatti, è quotato a 3.75.