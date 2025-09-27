Cacciato dai Friedkin, torna in panca contro la Roma: esonero già deciso

di

Esonero già deciso dopo la presa di posizione dei Friedkin: torna in panchina proprio contro la Roma di Gasperini.

Le notizie relative ad esoneri e scossoni in panchina paiono destinate a non mancare in alcun modo anche in questa stagione, a livello italiano e continentale. Le difficoltà di diverse squadre hanno in queste settimane a portare quantomeno a delle ipotesi di scricchiolio, anche tra le fila di importanti club di Serie A.

Dan Friedkin
Cacciato dai Friedkin, torna in panca contro la Roma: esonero già deciso (Lapresse) – asromalive.it

La situazione, più genericamente, sta toccando anche realtà europee, con ripercussioni che potrebbero avere, in modo più o meno diretto, ripercussioni anche in casa Roma. Tra le fila giallorosse, come noto, non si è nuovi a scossoni e grandi cambiamenti in panchina, con l’ultimo campionato tristemente memore per questa questione.

L’arrivo di Claudio Ranieri a novembre 2024, però, ha garantito una continuità preservata fino a fine stagione, quando il testaccino ha poi deciso di puntare su Gian Piero Gasperini e catalizzare un percorso totalmente nuovo in quel di Trigoria.

Dyche sempre più in bilico coi Rangers: l’ex Evertonr rischia un altro esonero

La posizione dell’ex Atalanta in casa Roma non va nemmeno nominata, alla luce di una centralità e di una fiducia che lo stesso Ranieri ha evidenziato essere fuori discussione e fuori del tempo, con questa stagione fungente anche come fase di studio e organizzazione da parte di Gian Piero per mettersi in gioco in una realtà affascinante quanto delicata.

Sean Dyche
Dyche sempre più in bilico coi Rangers: l’ex Evertonr rischia un altro esonero (Lapresse) – asromalive.it

Intanto, tornando alla trasversalità dei cambi in panchina, va evidenziato che la giornata odierna è stata già importante per l’ufficialità dell’esonero di Potter in casa West Ham. La prossima novità, ora, potrebbe riguardare i Rangers, avversari della Roma in Europa League il 6 novembre.

Il club scozzese sembrerebbe, infatti, sempre più vicino ad esonerare Dyche. L’ex allenatore dell’Everton, sollevato dal proprio incarico proprio dai Friedkin lo scorso anno, è secondo BettingOdds.com sempre più indiziato a perdere la panchina: un suo esonero, infatti, è quotato a 3.75.

Gestione cookie