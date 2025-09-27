Dalla Roma alla Juve: rescissione saltata e 20 milioni cash

Ecco le ultime di mercato su un profilo a dir poco chiacchierato nel recente passato della massima lega italiana.

La Vecchia Signora di Igor Tudor è indubbiamente tra le creature più difficili da inquadrare all’interno di questo enigmatico inizio di campionato, durante cui appare a dir poco complicato distinguere con chiarezza i rapporti di forza della parte sinistra della classifica.

Ad esclusione delle scontate certezze relative alla corazzata partenopea di Antonio Conte – che comunque dovrà fare i conti con il cammino in Champions e scegliere se tentare di dividere equamente le forze o fare all-in sullo scudetto -, il resto della griglia è avvolto da una coltre di nubi e mistero, all’interno della quale appare piuttosto difficoltoso rintracciare segnali luminosi utili a tifosi e appassionati.

L’imprevedibile Milan di Max Allegri, l’attrezzatissima Juventus di Igor Tudor, l’acerba ma promettente Roma di Gian Piero Gasperini, la bellissima ma inefficace Inter di Christian Chivu.

Insomma… la Serie A 2025/26 è pronta a regalarci sorprese e ribaltamenti di fronte degni della scorsa stagione, ma, al contrario degli spettatori non coinvolti ne sul piano professionale ne su quello sentimentale, i dirigenti delle società appena citate vorrebbero ridurre al minimo la casualità intorno alla propria squadra, preparando un mercato di gennaio capace di garantire ai rispettivi allenatori un vantaggio nei confronti dei diretti rivali. In tal senso emergono novità relative ad uno degli elementi più chiacchierati del recente passato nostrano.

Kessie nel mirino della Juve: Gasp anticipato?

Il profilo di cui sopra risponde al nome di Frank Kessie, le cui qualità sono attualmente a disposizione dell’Al-Ahli. La sua parabola con i sauditi con grande probabilità andrà a chiudersi il prossimo giugno, quando il suo contratto, in assenza di rinnovo, si chiuderà come previsto dalla scadenza fissata.

età: 28 anni (classe 1996)

28 anni (classe 1996) scadenza contratto: giugno 2026

giugno 2026 ruolo: può spaziare sostanzialmente per tutto il centrocampo

A quel punto, forte di un’età tutt’altro che proibitiva (si tratta di un talento nato nel 1996, dunque potenzialmente ancora con svariati anni di carriera davanti), l’ivoriano potrà riaffacciarsi al calcio che conta (quello Europeo).

In tal senso lestranferts ha riportato di recente un interessatamente nella Juventus di Comolli, a cui occorre urgentemente un calciatore dotato della versatilità dell’ex Dea. Kessie può infatti vantare una preziosa e rara convivenza tra intensità e qualità.

Non è un caso che anche la Roma di Gasperini e Massara sia stata citata negli scorsi mesi in relazione al centrocampista 28enne. Pare comunque che Kessie stia negoziando la risoluzione del contratto con i vertici sauditi, che tuttavia sembrerebbero intenzionati a pretendere 20 milioni di euro per liberarlo.